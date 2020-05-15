В тульской больнице скончались еще две пациентки с коронавирусом

Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В тульской больнице скончались 46-летняя жительница Дубенского района и 89-летняя жительница Щекино. У обеих пациенток был лабораторно подтвержден COVID-19.

Сообщается, что женщины поступили в стационар в тяжелом состоянии. У первой в анамнезе — онкологическое заболевание, у второй — патология сердечно-сосудистой системы. Пациентки скончались от двусторонней полисегментарной пневмонии.

За весь период в Тульской области скончались 18 человек с коронавирусом.