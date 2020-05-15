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19 июня – возможная дата начала сдачи ЕГЭ

19 июня – возможная дата начала сдачи ЕГЭ

Сдавать его будут только те, кто планирует поступать в вузы. Все остальные выпускники получат аттестат без экзаменов.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки разъяснила  порядок сдачи единого государственного экзамена и основного государственного экзамена в 2020 году.

Ведомство сообщило, что для получения аттестата об основном общем образовании и среднем общем образовании ОГЭ и ЕГЭ в 2020 году сдавать не надо. Его выдадут всем выпускникам на основе итоговых годовых оценок. ОГЭ в 2020 году проводиться не будет.

ЕГЭ в текущем году будут сдавать только те, кому результаты экзамена нужны для поступления в вуз. Сроки сдачи ЕГЭ переносятся на более поздние даты. В настоящее время рассматриваются варианты проведения экзаменов начиная с 19 июня, а также в более поздние сроки. Окончательное решение по дням проведения экзаменов будет принято с учетом развития эпидемиологической ситуации. ЕГЭ пройдет по единому расписанию для всей страны.

У всех выпускников будет возможность сдать экзамены, необходимые для поступления в выбранный вуз. Это будет предусмотрено в рамках расписания. Список экзаменов, требуемых для поступления, как и прежде, необходимо уточнять на информационных ресурсах самих вузов. 

Проведение ЕГЭ будет организовано с учетом рекомендаций Роспотребнадзора в условиях риска распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). На входе в пункты проведения экзаменов все организаторы и участники будут проходить термометрию, аудитории будут предварительно дезинфицироваться. Рассадка участников в аудиториях будет организована с учетом соблюдения дистанции не менее 1,5 метров. Проведение самого массового ЕГЭ по русскому языку планируется разделить на два дня, чтобы избежать скопления участников в аудиториях.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 10:56 0
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