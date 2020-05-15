Погода в Туле 16 мая: днём до +17 градусов и небольшой дождь

Согласно данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе будет переменная облачность. Местами небольшой дождь (2 мм за сутки).

Ветер западный, до восьми метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от нуля до +5, местами заморозки до -2. Днём – от +12 до +17. Атмосферное давление – 740-745 мм рт. ст.