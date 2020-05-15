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На трех фельдшеров скорой помощи из Тульской области совершены нападения
Фото из архива MySlo

На трех фельдшеров скорой помощи из Тульской области совершены нападения

В одном случае орудием преступления стала шариковая ручка, в другом – кулаки. В итоге один из пострадавших оказался в больнице с серьезными травмами.

Медики отмечают, что с начала пандемии количество случаев агрессии со стороны пациентов возросло.

Один из инцидентов произошел утром 11 мая в Богородицке, на ул. Кирпичной, где живет престарелая женщина с двумя сыновьями. 

В тот день на ее адрес поступило несколько разных вызовов: то голова болит у женщины, то нога, то психоз... Медики каждый раз приезжали и констатировали одно и то же: гемодинамика у пациента стабильна, госпитализация не требуется. 

– Женщине нужно было лишь внимание со стороны родственников, в силу возраста она забывала принимать назначенное участковым терапевтом лечение и сыновьям нужно было следить за этим, – заведующая подстанцией скорой медпомощи Богородицка Наталья Огородник. – А у сыновей, видимо, не было желания ухаживать за престарелой матерью, и они надеялись, что скорая по звонку заберет женщину в больницу, а они смогут гулять – праздники же. Но каждый раз задумка не срабатывала – показаний для госпитализации не было.

Третья бригада, отправившаяся на вызов, не стала исключением. Медиков встретили двое мужчин изрядно навеселе. Пациентку осмотрели и, не найдя повода для госпитализации, фельдшеры собрались уходить. В этот раз попросили пенсионерку подписать отказ от госпитализации. Но один из сыновей вмешался.

– Мужчина не так давно освободился из мест лишения свободы. Утром понедельника он уже был сильно пьян и начал на жаргоне высказывать претензии к медикам, а потом выхватил шариковую ручку и ударил ею одного из фельдшеров в левую щеку. Женщина от удара упала. Второй медик пыталась его оттащить, но тоже получила несколько ударов. Что делал в это время второй сын женщины и почему не вмешался в конфликт, не могу сказать. В итоге оба фельдшера смогли убежать из  квартиры. Но мужчины не остановились – к моменту возвращения их на станцию поступил новый вызов с этого же адреса и их бригада была единственной свободной, чтобы вновь ехать к ним снова. Но как ехать? Их трясет, они плачут после случившегося.  Да и у одной в итоге синяк, а у второй синяки, царапины и ушиб плеча. Я обратилась к начальнику нашей местной полиции, потому что такое оставлять без внимания нельзя. В Богородицке всего четыре бригады, каждый медик на счету, врачи только заступили на смену, впереди еще целые сутки, а тут такое!

В полиции подтвердили, что информация была зарегистрирована в установленном законом порядке.

– Сейчас особенно часто пациенты агрессивно реагируют на отказы в госпитализации, – добавила Наталья Огородник. – Мы все понимаем, это связано с тем, что многие боятся коронавруса и стремятся перестраховаться. Приходится им объяснять, что если мы госпитализируем в инфекционное отделение пациента, у которого нет  covid-19, то риск заразиться у него будет выше, нежели, если он останется дома. В большинстве случаев удается успокоить людей. Нелегко сейчас врачам, таких вызовов может быть несколько за день. Но поднимать руку на людей, которые стоят на переднем крае борьбы с вирусом – это уже за гранью разумного!

К сожалению, это не единичный случай. Медик из Богородицка – 26-летний Андрей Дворников, после посещения очередного пациента сам оказался на больничной койке. Случилось это в Москве, куда он уехал работать на скорой помощи. 

5 марта Андрей приехал в Люблино в костюме химзащиты, как положено по предписаниям в связи с распространением коронавируса. Вызов был к 5-месячному ребенку с подозрением на пневмонию. По одной из версий, отцу девочки не понравилось наличие защиты: «Мы что, вшивые и заразные?» – закричал мужчина и набросился на Андрея. От удара фельдшер упал, сильно ударился головой и потерял сознание. Инцидент завершился для Андрея сотрясением мозга, рваной раной щеки и переломом лобной кости. 

– Два дня назад я только выписался из больницы, перенес две операции, в ходе одной из них мне была установлена титановая пластина. Самочувствие не могу сказать, что хорошее, – рассказал Myslo Андрей. – Обстоятельства случившегося не помню. Обвиняемый после случившегося со мной не связывался. В ближайшее время должна состояться очная ставка с ним, а также выдано заключение судмедэкспертизы о тяжести нанесённых травм.

По обоим фактам правоохранительные органы сейчас проводят проверку.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 10:10 +10
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