Тульская порноактриса Ева Бергер стала политическим блогером

Кадр из видео

На своём канале в YouTube наша землячка порассуждала об экономических проблемах, вызванных коронавирусом.

Тулячка Ева Бергер, снискавшая неоднозначную славу благодаря съёмкам в фильмах оригинального жанра, записала видеоролик, посвященный экономическим трудностям, вызванным пандемией коронавируса и режимом самоизоляции.

«Вот времена пошли… Порноактриса стала политическим блогером… Ребят, я не хотела», – с таких слов Надежда Никитина (настоящее имя девушки) начала обращение к своим подписчикам.

Тулячка посетовала, что многие её знакомые, которые работали в кафе, ресторанах, фитнес-клубах, были уволены, но при этом коммунальные платежи и кредитные обязательства отменены не были.

Также актриса добавила, что у неё тоже имеются два кредита и ни по одному из них не удалось оформить кредитные каникулы. В своём видео Ева Бергер затрагивает серьёзные и актуальные вопросы – постановку на учет по безработице, «детские» выплаты и меры господдержки в условиях пандемии коронавируса.