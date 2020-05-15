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Названы самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 15 мая

Названы самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 15 мая

Среди лидеров – Тула, Новомосковск, Алексин и Щекино.

Правительство Тульской области опубликовало карту распространения коронавируса в регионе. За сутки у нас рекордное число новых случаев — 105. Отметим, что COVID-19 есть во всех районах.

Детализация по населенным пунктам:

Чтобы увидеть актуальную карту активных очагов коронавируса в Тульской области, жмите на кнопку: 

 
 

Сюжет: Коронавирус
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