Названы самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 15 мая
Среди лидеров – Тула, Новомосковск, Алексин и Щекино.
Правительство Тульской области опубликовало карту распространения коронавируса в регионе. За сутки у нас рекордное число новых случаев — 105. Отметим, что COVID-19 есть во всех районах.
Детализация по населенным пунктам:
Чтобы увидеть актуальную карту активных очагов коронавируса в Тульской области, жмите на кнопку:
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