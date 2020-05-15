В Тульской области за сутки зафиксировано 105 случаев COVID-19

За всё время общее число зараженных в регионе составило 2263 человека.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 105 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Белевского, Богородицкого, Веневского, Ефремовского, Заокского, Каменского, Киреевского, Кимовского, Куркинского, Новомосковского, Одоевского, Плавского, Тепло-Огаревского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов.

Из них 15 человек работают в столичном регионе, остальные контактировали с заболевшими. Все своевременно изолированы.

74 жителя Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 10 598 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 42,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 113 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 4696 человек.

Всего на сегодняшний день в стране выявлено 262 843 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2418 летальных исходов, выздоровели 58 226 человек.