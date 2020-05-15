новости
новости
Регистрация
В Тульской области за сутки зафиксировано 105 случаев COVID-19

В Тульской области за сутки зафиксировано 105 случаев COVID-19

За всё время общее число зараженных в регионе составило 2263 человека.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 105 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Белевского, Богородицкого, Веневского, Ефремовского, Заокского, Каменского, Киреевского, Кимовского, Куркинского, Новомосковского, Одоевского, Плавского, Тепло-Огаревского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов.

Из них 15 человек работают в столичном регионе, остальные контактировали с заболевшими. Все своевременно изолированы.

74 жителя Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19.

 
За последние сутки в России выявлено 10 598 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 42,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 113 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 4696 человек.
 
 
Всего на сегодняшний день в стране выявлено 262 843 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2418 летальных исходов, выздоровели 58 226 человек.
 
Сюжет: Коронавирус
5 вопросов про коронавирус: про прививку БЦЖ, последовательность симптомов covid-19 и специальное питание
Мир
5 вопросов про коронавирус: про прививку БЦЖ, последовательность симптомов covid-19 и специальное питание
сегодня, в 14:10, 18 613 -1
Тульские школы начали объявлять о завершении учебного года
Жизнь Тулы и области
Тульские школы начали объявлять о завершении учебного года
сегодня, в 13:09, 37 2517 3
Названы самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 15 мая
Жизнь Тулы и области
Названы самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 15 мая
сегодня, в 12:59, 13 3937 1
В России зафиксирован первый случай повторного заболевания коронавирусом
Мир
В России зафиксирован первый случай повторного заболевания коронавирусом
сегодня, в 12:04, 33 3519 5
Все новости сюжета
Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:33 −5
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
коронавирусновые случаи коронавирусавспышка коронавируса

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В тульской больнице скончались еще две пациентки с коронавирусом
В тульской больнице скончались еще две пациентки с коронавирусом
Где в Тульской области расположены посты ДПС, контролирующие въезжающие авто: карта
Где в Тульской области расположены посты ДПС, контролирующие въезжающие авто: карта
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.