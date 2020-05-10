На 10 мая в Тульской области 89 новых случаев заражения коронавирусом

Но есть и хорошие новости: 13 человек выздоровели от COVID-19.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 89 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей г. Тулы, г. Донского, Алексинского, Белевского, Богородицкого, Воловского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Тепло-Огаревского, Узловского, Щекинского районов и р. п. Новогуровского. Из них 22 человека работают в столичном регионе, 14 человек контактировали с прибывшими оттуда, остальные заразились от заболевших ранее. Все своевременно изолированы.

13 жителей Тулы, Щекина, Киреевского, Узловского и Тепло-Огаревского районов выздоровели от COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 11 012 случаев заболевания коронавирусом. Зафиксировано 88 летальных исходов. Полностью выздоровели 2390 человек.