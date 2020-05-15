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Тульские школы начали объявлять о завершении учебного года
Фото с сайта pixabay.com.

Тульские школы начали объявлять о завершении учебного года

Ожидаемая дата окончания учебного процесса в Тульской области – 30 мая.

Сообщения с графиками завершения окончания обучения в 2020 году начали приходить в родительские чаты.

Одна из гимназий Тулы сообщила, что 1−8 классы закончат учиться 25 мая, а 9 -11 классы — 30 мая.

В пресс-службе правительства Тульской области Myslo пояснили, что сегодня состоится совещание, на котором будет принято решение с конкретными сроками окончания учебного года.

Напомним, в этом году Роспотребнадзор сообщил, что для получения аттестата выпускникам школ ОГЭ и ЕГЭ в 2020 году сдавать не надо. Экзамен ждет только тех, кто планирует поступать в вуз. В настоящее время рассматриваются варианты проведения экзаменов начиная с 19 июня, а также в более поздние сроки. Окончательное решение по дням проведения экзаменов будет принято с учетом развития эпидемиологической ситуации. ЕГЭ пройдет по единому расписанию для всей страны. Подробнее об этом здесь.

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 13:09 +3
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