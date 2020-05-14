Тульские приставы пустят с молотка легковушки, грузовики и сельхозтехнику

Управление ФССП России по Тульской области передаёт арестованное имущество в Управление Росимущества по Тульской, Рязанской и Орловской областям. Оно будет реализовано на торгах.

Электронный аукцион состоится 25 мая в 10.00 на торговой площадке ЗАО «Сбербанк – АСТ».

Среди лотов – грузовые и легковые автомобили, с также сельхозтехника на общую сумму почти в 9 млн рублей. Заявки на участие в аукционе вместе с сопроводительными документами принимаются на сайте торговой площадки до 22 мая включительно.