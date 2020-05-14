Какие улицы Тулы останутся без электричества 15 мая
«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых отключениях.
С 12.00 до 19.00 будут обесточены следующие дома:
- ул. Братьев Жабровых, 5,
- ул. Революции, 16,
- ул. Щепкина, 1-21 (нечётн.), 21-а, 21-б, 1-а,
- ул. Газовая, 30, 32, 34,
- ул. Ермоловой, 1-13 (нечётн.), 2-20 (чётн.),
- ул. Верещагина, 1-21 (нечётн.), 2-а, 1-а, 1-б, 1-в, 2-22 (чётн.), 8-а, 7-а,
- ул. Коксовая, 33, 31, 35, 38, 40, 44, 46, 48,
- пр-д Верещагина, 1-7,
- Епифанское шоссе, 27-35 (нечётн.),
- ул. Клюева, 1-39 (нечётн.), 2-28 (чётн.),
- ул. Циолковского, 14-а, 14-18 (чётн.), 41-51 (нечётн.),
- ул. Щорса, 1,
- пер. Циолковского, 22,
- ул. Шевченко, 26,
- п. Косая Гора: Орловское шоссе, 95, 97, 87-а, 89, 91, 93, 97-а, 99-а, 101-а, 117, 111, 121-а,
- пер. Дачный, 1-12,
- п. 2-й Западный: ул. Крылова, 29-57 (нечётн.), 57-а, 30-52 (чётн.),
- ул. Некрасова, 46-58 (чётн.), 58-а, 58-б, 58-в, 58-г,
- ул. Пушкина, 1-7 (нечётн.), 4-8 (чётн.).
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