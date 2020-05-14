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Тульские УК получат гранты на сумму от 150 до 400 тысяч рублей
Фото: пресс-служба правительства Тульской области.

Тульские УК получат гранты на сумму от 150 до 400 тысяч рублей

Эта мера вводится в регионе впервые. Её цель – повышение качества обслуживания многоквартирных домов.

На совещании под руководством Алексея Дюмина обсудили меры поддержки управляющих компаний. По словам зампреда областного правительства Элеоноры Шевченко, проработаны четыре основных направления:

  1. Безвозмездное предоставление через муниципалитеты управляющим компаниям дезинфицирующих средств для обработки общедомовых помещений.
  2. Меры поддержки управляющих компаний как субъектов малого и среднего предпринимательства.
  3. Снижение для коммунальщиков размера агентского вознаграждения за аналитический учет расчетов за ЖКУ и организацию сбора платежей через АО «ОЕИРЦ».
  4. Выделение из бюджета региона грантов для повышения качества обслуживания многоквартирных домов. Эта мера будет введена впервые. Гранты будут предоставляться на основании регионального рейтинга УК. За первые 3 места в рейтинге суммы грантов составят 400, 250 и 150 тысяч рублей соответственно.

Начальник Госжилинспекции Тульской области Леонид Ивченко уточнил, что каждая УК оценивается по 14 критериям. Самые значимые из них касаются работы по противодействию коронавирусу. Это уборка мест общего пользования, профилактическая дезинфекция, выполнение предписаний Роспотребнадзора и оперативность предоставления информации. Новый рейтинг планируется опубликовать в начале июля.

Губернатор поручил ГЖИ провести разъяснительную работу с управляющими организациями региона по мерам поддержки:

– Мы обсудили достаточно широкий набор мер поддержки отрасли, которые почувствуют и жители, и управляющие компании. Важно не затягивать, а максимально оперативно начать их реализовывать, – сказал Алексей Дюмин.

Губернатор также поручил Элеоноре Шевченко проработать возможность введения дополнительных мер стимулирования активных жителей и старших по подъездам.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:37 −7
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