Зачем в Щекино прилетал вертолет: миллиардер Прохоров, VIP-пациент или ремонт аппаратов ИВЛ?

версия №1

Так, некоторые предположили экстренную посадку из-за неисправности. Однако МЧС и медики на место не выезжали, что сразу делает версию несостоятельной. Более того — через несколько часов вертолет улетел «своим ходом».

версия №2

Другая версия — якобы на встречу с гендиректором «Щекиноазота» Борисом Соколом прилетел один из самых богатых людей России, предприниматель Михаил Прохоров. Вроде бы его даже сфотографировали. Смотрите, похож?