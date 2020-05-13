новости
новости
Регистрация
Зачем в Щекино прилетал вертолет: миллиардер Прохоров, VIP-пациент или ремонт аппаратов ИВЛ?
Фото: предоставлены очевидцем и из паблика «Подслушано Щёкино».

Зачем в Щекино прилетал вертолет: миллиардер Прохоров, VIP-пациент или ремонт аппаратов ИВЛ?

Версий много, одна другой круче!

В соцсетях гадают о причинах посадки вертолета рядом с больницей на ул. Болдина в Щекино. Несмотря на то, что у Тульской области есть санавиация, которая летает достаточно часто, посадка этого воздушного судна вызвала большой интерес. 
 
версия №1

Так, некоторые предположили экстренную посадку из-за неисправности. Однако МЧС и медики на место не выезжали, что сразу делает версию несостоятельной. Более того — через несколько часов вертолет улетел «своим ходом».

версия №2

Другая версия — якобы на встречу с гендиректором «Щекиноазота» Борисом Соколом прилетел один из самых богатых людей России, предприниматель Михаил Прохоров. Вроде бы его даже сфотографировали. Смотрите, похож?

 
 
Однако с трудом верится, что на таком большом предприятии не нашлось места для посадки небольшого воздушного судна.
 
версия №3

Это прилетели в местную больницу за важным пациентом.

версия №4

И, наконец, более похожая на правду версия. По данным «Тульского бизнес-журнала», борт привез специалистов по обслуживанию и ремонту медицинской техники. Они забрали на восстановление несколько вышедших из строя аппаратов для искусственной вентиляции легких. Оборудование стояло в родильном доме, который сейчас переоборудован в госпиталь для зараженных коронавирусом.

Судя по бортовому номеру RA-01983, это легкое многоцелевое воздушное судно Agusta A-109E Power. Новое стоит чуть меньше 8 млн евро, но этому вертолету, если исходить из даты снимка, уже не менее 7 лет.
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:10 +6
Другие статьи по темам
Событие
посадка вертолетавертолет
Место
Тульская областьЩекино

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Названы самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 13 мая
Названы самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 13 мая
В Тульской области количество заразившихся COVID-19 превысило 2 тысячи: динамика распространения коронавируса
В Тульской области количество заразившихся COVID-19 превысило 2 тысячи: динамика распространения коронавируса
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.