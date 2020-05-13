Зачем в Щекино прилетал вертолет: миллиардер Прохоров, VIP-пациент или ремонт аппаратов ИВЛ?
Версий много, одна другой круче!
Так, некоторые предположили экстренную посадку из-за неисправности. Однако МЧС и медики на место не выезжали, что сразу делает версию несостоятельной. Более того — через несколько часов вертолет улетел «своим ходом».
Другая версия — якобы на встречу с гендиректором «Щекиноазота» Борисом Соколом прилетел один из самых богатых людей России, предприниматель Михаил Прохоров. Вроде бы его даже сфотографировали. Смотрите, похож?
Это прилетели в местную больницу за важным пациентом.
И, наконец, более похожая на правду версия. По данным «Тульского бизнес-журнала», борт привез специалистов по обслуживанию и ремонту медицинской техники. Они забрали на восстановление несколько вышедших из строя аппаратов для искусственной вентиляции легких. Оборудование стояло в родильном доме, который сейчас переоборудован в госпиталь для зараженных коронавирусом.