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В Тульской области количество заразившихся COVID-19 превысило 2 тысячи: динамика распространения коронавируса

В Тульской области количество заразившихся COVID-19 превысило 2 тысячи: динамика распространения коронавируса

Myslo подготовил инфографику.

С момента первых случаев заражения коронавирусом в Тульской области прошло почти два месяца. За это время, по данным Роспотребнадзора, протестировано порядка 45 тысяч жителей региона. Число зараженных достигло 2060 человек. Выздоровели 394 человека, умерли — 16.

Наибольшее количество больных коронавирусом было зафиксировано 30 апреля — 92 человека.

 

Сюжет: Коронавирус
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