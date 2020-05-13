В Тульской области количество заразившихся COVID-19 превысило 2 тысячи: динамика распространения коронавируса
Myslo подготовил инфографику.
С момента первых случаев заражения коронавирусом в Тульской области прошло почти два месяца. За это время, по данным Роспотребнадзора, протестировано порядка 45 тысяч жителей региона. Число зараженных достигло 2060 человек. Выздоровели 394 человека, умерли — 16.
Наибольшее количество больных коронавирусом было зафиксировано 30 апреля — 92 человека.
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