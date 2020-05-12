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На въезде в Щекино приземлился вертолёт
Фото очевидца.

На въезде в Щекино приземлился вертолёт

На месте находятся сотрудники полиции.

Как сообщили в редакцию Myslo очевидцы, около получаса назад неподалёку от въезда в Щекино, в нескольких десятках метров от проезжей части, приземлился вертолёт.

На месте находятся сотрудники полиции, они выясняют законность посадки воздушного судна в не предназначенном для этого месте.

По предварительным данным, вертолёт принадлежит одной из столичных медицинских клиник и прибыл в Тульскую область для того, чтобы забрать пациента.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:40 +4
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