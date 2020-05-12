На въезде в Щекино приземлился вертолёт

Фото очевидца.

Как сообщили в редакцию Myslo очевидцы, около получаса назад неподалёку от въезда в Щекино, в нескольких десятках метров от проезжей части, приземлился вертолёт.

На месте находятся сотрудники полиции, они выясняют законность посадки воздушного судна в не предназначенном для этого месте.

По предварительным данным, вертолёт принадлежит одной из столичных медицинских клиник и прибыл в Тульскую область для того, чтобы забрать пациента.