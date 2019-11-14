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Из-за посадки вертолета под Тулой перекрыли трассу «Крым». Фото и видео

Из-за посадки вертолета под Тулой перекрыли трассу «Крым». Фото и видео

14 ноября Тульский центр медицины катастроф, ГИБДД и МЧС проводили совместные учения.

Согласно легенде, на трассе М-2 «Крым» в районе села Лапотково Щекинского района произошло ДТП, в котором пострадали восемь человек, в том числе четверо получили тяжкие травмы.
 
Первыми на место прибыли скорые из Плавска. После осмотра условных пострадавших было принято решение о том, что пациентам нужна экстренная медицинская помощь.
 
Вертолет совершил посадку на трассу, участок которой перекрыли сотрудники ГИБДД. Место посадки обозначили специальными маячками.
 
Отметим, что в Тульской области это первые подобные учения с участием санитарной авиации. Аналогичные тренировки планируется провести и в других районах области, где есть места концентрации ДТП.
 

 
Галерея
Из-за посадки медицинского вертолета под Тулой перекрыли трассу «Крым», Фото: 1
Из-за посадки медицинского вертолета под Тулой перекрыли трассу «Крым», Фото: 2
Из-за посадки медицинского вертолета под Тулой перекрыли трассу «Крым», Фото: 3
Из-за посадки медицинского вертолета под Тулой перекрыли трассу «Крым», Фото: 4
Из-за посадки медицинского вертолета под Тулой перекрыли трассу «Крым», Фото: 5
Из-за посадки медицинского вертолета под Тулой перекрыли трассу «Крым», Фото: 6
Из-за посадки медицинского вертолета под Тулой перекрыли трассу «Крым», Фото: 7
Из-за посадки медицинского вертолета под Тулой перекрыли трассу «Крым», Фото: 8
Из-за посадки медицинского вертолета под Тулой перекрыли трассу «Крым», Фото: 9
Из-за посадки медицинского вертолета под Тулой перекрыли трассу «Крым», Фото: 10
Из-за посадки медицинского вертолета под Тулой перекрыли трассу «Крым», Фото: 11
Из-за посадки медицинского вертолета под Тулой перекрыли трассу «Крым», Фото: 12
Из-за посадки медицинского вертолета под Тулой перекрыли трассу «Крым», Фото: 13
Из-за посадки медицинского вертолета под Тулой перекрыли трассу «Крым», Фото: 14
Из-за посадки медицинского вертолета под Тулой перекрыли трассу «Крым», Фото: 15
Из-за посадки медицинского вертолета под Тулой перекрыли трассу «Крым», Фото: 16
Из-за посадки медицинского вертолета под Тулой перекрыли трассу «Крым», Фото: 17
Из-за посадки медицинского вертолета под Тулой перекрыли трассу «Крым», Фото: 18
Из-за посадки медицинского вертолета под Тулой перекрыли трассу «Крым», Фото: 19
Из-за посадки медицинского вертолета под Тулой перекрыли трассу «Крым», Фото: 20
Из-за посадки медицинского вертолета под Тулой перекрыли трассу «Крым», Фото: 21
Из-за посадки медицинского вертолета под Тулой перекрыли трассу «Крым», Фото: 22
Из-за посадки медицинского вертолета под Тулой перекрыли трассу «Крым», Фото: 23
Из-за посадки медицинского вертолета под Тулой перекрыли трассу «Крым», Фото: 24
Из-за посадки медицинского вертолета под Тулой перекрыли трассу «Крым», Фото: 25
Из-за посадки медицинского вертолета под Тулой перекрыли трассу «Крым», Фото: 26
Из-за посадки медицинского вертолета под Тулой перекрыли трассу «Крым», Фото: 27
Из-за посадки медицинского вертолета под Тулой перекрыли трассу «Крым», Фото: 28
Из-за посадки медицинского вертолета под Тулой перекрыли трассу «Крым», Фото: 29
Из-за посадки медицинского вертолета под Тулой перекрыли трассу «Крым», Фото: 30
Из-за посадки медицинского вертолета под Тулой перекрыли трассу «Крым», Фото: 31
Из-за посадки медицинского вертолета под Тулой перекрыли трассу «Крым», Фото: 32
Из-за посадки медицинского вертолета под Тулой перекрыли трассу «Крым», Фото: 33
Из-за посадки медицинского вертолета под Тулой перекрыли трассу «Крым», Фото: 34
Из-за посадки медицинского вертолета под Тулой перекрыли трассу «Крым», Фото: 35
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 20:02 +3
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