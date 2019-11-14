Из-за посадки вертолета под Тулой перекрыли трассу «Крым». Фото и видео

Согласно легенде, на трассе М-2 «Крым» в районе села Лапотково Щекинского района произошло ДТП , в котором пострадали восемь человек, в том числе четверо получили тяжкие травмы.

Первыми на место прибыли скорые из Плавска. После осмотра условных пострадавших было принято решение о том, что пациентам нужна экстренная медицинская помощь.

Вертолет совершил посадку на трассу, участок которой перекрыли сотрудники ГИБДД. Место посадки обозначили специальными маячками.

Отметим, что в Тульской области это первые подобные учения с участием санитарной авиации. Аналогичные тренировки планируется провести и в других районах области, где есть места концентрации ДТП.