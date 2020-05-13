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Названы самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 13 мая

Названы самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 13 мая

Среди лидеров – Тула, Новомосковск, Алексин и Щекино.

Правительство Тульской области опубликовало карту распространения коронавируса в регионе. За сутки у нас 89 новых случаев.

Самые зараженные города — Тула (660), Новомосковск (149), Алексин (104) и Щекино (96).

Детализация по населенным пунктам:

Активные случаи коронавируса можно посмотреть на интерактивной карте:

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
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