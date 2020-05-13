Названы самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 13 мая
Среди лидеров – Тула, Новомосковск, Алексин и Щекино.
Правительство Тульской области опубликовало карту распространения коронавируса в регионе. За сутки у нас 89 новых случаев.
Самые зараженные города — Тула (660), Новомосковск (149), Алексин (104) и Щекино (96).
Детализация по населенным пунктам:
Активные случаи коронавируса можно посмотреть на интерактивной карте:
сегодня, в 13:53, 8 962 4
В Тульской области количество заразившихся COVID-19 превысило 2 тысячи: динамика распространения коронавируса
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