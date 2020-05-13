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В Тульской области 89 новых случаев коронавируса
Фото из архива Myslo.

В Тульской области 89 новых случаев коронавируса

Об этом сообщает региональный оперативный штаб. За весь период заболели коронавирусом 2060 жителей региона.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 89 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Белевского, Богородицкого, Веневского, Ефремовского, Заокского, Каменского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Тепло-Огаревского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов.

Из них 11 человек работают в столичном регионе, остальные заразились от заболевших ранее. Все своевременно изолированы.

63 жителя Тулы и других муниципалитетов выздоровели от COVID-19.

 

За последние сутки в России выявлено 10 028 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 44,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 96 летальных исходов. За сутки полностью выздоровел 4491 человек.

Всего на сегодняшний день в стране выявлен 242 271 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2212 летальных исходов, выздоровели 48 003 человека

Сюжет: Коронавирус
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