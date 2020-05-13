В Тульской области 89 новых случаев коронавируса

Фото из архива Myslo.

Об этом сообщает региональный оперативный штаб. За весь период заболели коронавирусом 2060 жителей региона.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 89 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Белевского, Богородицкого, Веневского, Ефремовского, Заокского, Каменского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Тепло-Огаревского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов.

Из них 11 человек работают в столичном регионе, остальные заразились от заболевших ранее. Все своевременно изолированы.

63 жителя Тулы и других муниципалитетов выздоровели от COVID-19.

За последние сутки в России выявлено 10 028 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 44,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 96 летальных исходов. За сутки полностью выздоровел 4491 человек.

Всего на сегодняшний день в стране выявлен 242 271 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2212 летальных исходов, выздоровели 48 003 человека