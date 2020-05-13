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В Тульской области скончались еще два пациента с COVID-19
Фото из архива Myslo.

В Тульской области скончались еще два пациента с COVID-19

Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Подтвержден COVID-19 у 59-летней жительницы Воловского района, которая скончалась в инфекционном отделении Ефремовской районной больницы. Она поступила в стационар в состоянии комы. В анамнезе женщины – патология сердечно-сосудистой системы и сахарный диабет. Пациентка скончалась от внебольничной пневмонии.

В тульской больнице скончался 64-летний житель Ясногорска с положительным результатом на COVID-19. Он поступил в стационар в состоянии средней степени тяжести. В анамнезе – онкологическое заболевание. На фоне проводимой терапии прогрессировала дыхательная недостаточность. Мужчина скончался от двусторонней полисегментарной пневмонии.

Сюжет: Коронавирус
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