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В каком режиме работают загсы Тульской области

В каком режиме работают загсы Тульской области

В помещении загса можно находиться, только используя средства индивидуальной защиты органов дыхания.

С 12 мая оказание услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния органами ЗАГС Тульской области осуществляется по ранее поданным заявлениям через портал госуслуг или по предварительной записи.

Оказание услуг в помещении загса осуществляется при обязательном использовании гражданами средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы и иные средства защиты органов дыхания).

Государственная регистрация заключения брака осуществляется только в присутствии лиц, желающих заключить брак.

 

В Туле государственная регистрация смерти производится после предварительного звонка и консультации по телефону 42-45-30.

Регистрация рождения осуществляется для граждан, находящихся в родильных домах, все консультации – по телефону 33-35-45.

Об оказании иных услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния консультации можно получить по телефонам:

  • по вопросам регистрации брака – 55-08-31;
  • по вопросам расторжения брака – 42-58-09;
  • по вопросам перемены имени – 49-05-40;
  • по другим вопросам – 55-08-14, 55-08-57.

Комитет по делам записи актов гражданского состояния и обеспечению деятельности мировых судей в Тульской области: 24-98-10, 24-53-88, 24-53-89.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:16 0
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