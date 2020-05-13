Застряли за границей: тулячка с сыном жила на улице в Узбекистане
У женщины не было денег и возможности вернуться домой.
Ранее Myslo сообщал, что при поддержке правительства Тульской области домой из-за рубежа вернулись 77 человек. Благодаря личному участию губернатора Алексея Дюмина жителям области, оказавшимся в сложном финансовом положении, помогают материально. В первую очередь эти деньги идут на покупку билетов.
Тулячка Светлана Захарова застряла вместе с сыном в Узбекистане. Региональное правительство помогло им вернуться домой. Светлана рассказала свою историю:
– Хотела бы поблагодарить нашего губернатора за помощь, специалистов из МИДа, которые тоже включались. Спасибо всем людям, которые нам помогали. Мы были в такой тяжелой ситуации, это был ужас! Я прилетела с сыном, с которым очень долгое время скиталась по улицам. Мы не могли где-то жить, что-то есть нормальное. У нас не было возможности улететь домой. Нам было очень тяжело. Благодаря вашей помощи мы сейчас фактически находимся дома. Спасибо вам за оказание материальной помощи на билет. Мы уже прилетели домой. На автобусе нас довезут до нужного места, чтобы мы две недели сидели на самоизоляции.
Сейчас за рубежом находятся около 140 жителей Тульской области. Большая часть из них — в Объединенных Арабских Эмиратах, Сербии, Киргизии, Таиланде и на Кипре.
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