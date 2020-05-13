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Когда в Туле достроят четыре дома обанкротившейся СК «Фаворит»

Когда в Туле достроят четыре дома обанкротившейся СК «Фаворит»

Три дома не будут достроены, 60 дольщиков получили компенсации.

О решении проблемы обманутых дольщиков ООО «Фаворит» сегодня на пресс-конференции рассказал министр строительства Тульской области Константин Лопухов. 

По его словам, на данный момент техническая экспертиза трех домов завершена. Она показала, что достраивать дома нельзя. В связи с этим вложившие в квартиры деньги люди начали получать компенсацию. Она выплачена уже более чем 60-ти дольщикам.

Обследование еще четырех домов показало возможность окончания их возведения.

– По четырем домам ООО «Фаворит» уже известно, что их можно достроить. В ближайшее время начнется разработка проектной документации и с августа работы возобновятся, – уточнил Константин Лопухов.

Кроме этого продолжается экспертиза еще одного дома. 

Напомним, Арбитражный суд Тульской области 18 июля 2019 года признал банкротом ООО «Строительная компания «Фаворит», которая занималась строительством ЖК «Юго-Восточный» и ЖК «Времена года» – в общей сложности 13 домов. В них было купили квартиры более 900 человек по договорам долевого строительства.

По факту нецелевого использовании средств дольщиков (ч. 4 ст. 160 УК РФ) директор компании стал фигурантом уголовного дела. Его возбудили 14 марта 2019 года.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 16:41 +2
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обманутые дольщикиСК Фаворит
Место
Тульская область

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