Когда в Туле достроят четыре дома обанкротившейся СК «Фаворит»

Три дома не будут достроены, 60 дольщиков получили компенсации.

О решении проблемы обманутых дольщиков ООО «Фаворит» сегодня на пресс-конференции рассказал министр строительства Тульской области Константин Лопухов.

По его словам, на данный момент техническая экспертиза трех домов завершена. Она показала, что достраивать дома нельзя. В связи с этим вложившие в квартиры деньги люди начали получать компенсацию. Она выплачена уже более чем 60-ти дольщикам.

Обследование еще четырех домов показало возможность окончания их возведения.

– По четырем домам ООО «Фаворит» уже известно, что их можно достроить. В ближайшее время начнется разработка проектной документации и с августа работы возобновятся, – уточнил Константин Лопухов.

Кроме этого продолжается экспертиза еще одного дома.