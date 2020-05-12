140 туляков пока не могут вернуться на родину из-за коронавируса

Большая часть из них находится в Объединенных Арабских Эмиратах, Сербии, Кипре, Киргизии и Таиланде.

12 мая на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в регионе министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области Ярослав Раков доложил о возвращении жителей региона из-за границы. Он отметил, что при поддержке правительства Тульской области домой уже вернулись 77 туляков.

Жителям области, оказавшимся в сложном финансовом положении, направляется материальная помощь, в первую очередь, для покупки билетов. Такую помощь уже получили 10 человек.

Сейчас за рубежом находятся около 140 жителей Тульской области. Большая часть из них — в Объединенных Арабских Эмиратах, Сербии, Кипре, Киргизии и Таиланде.