Тулячка с семьей уже месяц не может улететь из Испании из-за коронавируса

Фото со странички Юлии Шингалеевой в инстаграме.

Тулячка Юлия Шингалеева вместе с мамой и годовалым сыном уже месяц не может выбраться из Испании. В небольшой городок Манильва под Малагой семья приехала 28 февраля, а обратно билеты были куплены на 25 марта. Но до сих пор туляки не могут вернуться домой.

– В феврале везде еще всё спокойно было. Конечно, никто не знал, что такое начнётся. Как только ситуация стала осложняться, мы сразу купили билеты на 25 марта. Но вылет отменили, рейс перенесли на 2 апреля, затем была назначена новая дата. И так снова и снова. В конечном итоге наш вылет не состоялся вообще. Я связывалась с консульством. Нам сказали, что будут вывозные рейсы и мы в списках первые, так как мы с ребенком, — рассказала Юлия корреспонденту Myslo.

По словам тулячки, они заполнили анкеты на сайте госуслуг.

– По критериям для вывоза граждан мы подходили — прилетевшие в страну после 1 января 2020 года и имеющие обратный билет. Но когда началась регистрация на рейс, то основным критерием вдруг стало проживание в Москве и области, — говорит Юля. — Нам отказали в вылете только из-за того, что мы из Тулы, хотя она находится ближе, чем некоторые города Подмосковья. Не знаю, что делать дальше. Мы не сможем прожить без детского питания и таблеток для мамы…

Сейчас туляки живут в квартире в городке на юге Испании:

– Здесь карантин уже месяц. Выход из дома запрещен! Только в продуктовый магазин, аптеку или госпиталь. Нужно иметь при себе чек как доказательство или получишь штраф (минимальный – 600 € с человека). Улицы патрулирует полиция, летают вертолеты. В машине может передвигаться только один водитель. Людей на улицах нет вообще, их можно увидеть только на балконах соседних домов. Это реально неприятно чувствовать, находясь в такой ситуации.

Сегодня улетел еще один рейс в Россию, но снова без Шингалеевых. Когда теперь тульская семья вернется домой, неизвестно… Они уже почти месяц живут на чемоданах.

По словам Юлии Шингалеевой, она также обратилась к уполномоченному по правам человека в Тульской области.