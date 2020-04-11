Тульская семья не может улететь домой с Бали: «Денег нам хватит недели на две»

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Юлия и Игорь Темниковы должны были отправиться домой 2 апреля, но до сих пор не могут выбраться с острова. Без них в Россию улетело уже три рейса.

В Индонезии туляки отдыхали с 18 марта. В то время ситуация с коронавирусом была еще не столь катастрофичной, границы не закрывались, перелеты не прекращались. Но в конце марта начали отменяться рейсы в Россию с пересадкой: транзитные страны закрывали аэропорты. Юлия и Игорь не волновались: у них были билеты на прямой рейс «Аэрофлота». Но 1 апреля, менее чем за день до вылета, его перенесли на 5 апреля, а затем отменили и этот, второй, рейс — Россия закрыла авиасообщение.

С 4 апреля туляки пытались решить вопрос через «Госуслуги», где сейчас можно заполнить форму о предоставлении материальной помощи. До сих пор никакого ответа им не предоставили, до Министерства иностранных дел в Москве дозвониться не получается. На связи остается только консул РФ, который обещает уточнить информацию и советует ждать.

8 апреля Юлия и Игорь попытались попасть на рейс «Аэрофлота», который улетал с Бали в Москву, но это им не удалось: самолет забрал только пассажиров по списку от «Госуслуг», причем в него попали лишь жители Москвы и Московской области. Темниковы в этот список не вошли. В специальном чате в «Телеграм» консул сообщил, что рейсов в Россию не будет до 13 апреля…

- Мы просто существуем, ждём каких-либо новостей, — говорит Юлия. — Ждем рейса 13 апреля, но будет ли он и попадём ли мы в список на вывоз, мы не в знаем: на рейс 8 апреля даже москвичей пустили не всех. На сегодняшний день сидим на Бали на неделю больше, чем планировали. Приходится снимать жилье — хорошо, что были деньги в запасе, живем на них. Минимальная стоимость номера — 1000 рублей на двоих в сутки плюс затраты на еду. Хорошо, что тут есть недорогие столовые. Мы рассчитываем, что наших финансов нам хватит примерно на пару недель при разумных и необходимых тратах.

Представители консульства сказали, что в экстренной ситуации, а именно при полном отсутствии денежных средств, они готовы предоставить жильё и питание, а пока рекомендуют попросить денег у родственников и ждать материальной помощи от государства, так как на это выделен хороший бюджет. Форму на получение помощи на «Госуслугах» мы заполнили 4 апреля, но идут уже седьмые сутки, а никакой обратной связи нет. Из общих чатов в «Телеграм» знаю, что некоторые люди получили деньги, но они уже дома, а мы здесь.

Медицинская страховка у Темниковых тоже закончилась: она была оформлена ровно на срок путешествия. В консульстве рекомендуют оформить новый полис онлайн, а на вопросы тех, у кого не это нет денег, отвечают: «Давайте надеяться, что ничего плохого не случится».

По словам Юли и Игоря, на Бали сейчас закрыто всё: крупные достопримечательности, рестораны, торговые центры не работают уже с 26 марта. Большинство кафе работают только на вынос. С апреля ограничен доступ к пляжам. Прямо на улицах установлены умывальники с мылом и антисептиком. В любой аптеке легко можно купить маски. Местные жители ходят в них поголовно, приезжие — 50 на 50. Причем из иностранцев здесь только те, кто приехал переждать эпидемию добровольно, — и россияне, которые не могут выбраться домой.

Напомним, ранее Myslo рассказыва л о тульском предпринимателе, журналисте и общественном деятеле Артемии Сафонове, который уже почти месяц не может уехать из Братиславы.