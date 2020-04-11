новости
новости
Регистрация
Тульская семья не может улететь домой с Бали: «Денег нам хватит недели на две»
Фото предоставлено героями статьи.

Тульская семья не может улететь домой с Бали: «Денег нам хватит недели на две»

Юлия и Игорь Темниковы должны были отправиться домой 2 апреля, но до сих пор не могут выбраться с острова. Без них в Россию улетело уже три рейса.

В Индонезии туляки отдыхали с 18 марта. В то время ситуация с коронавирусом была еще не столь катастрофичной, границы не закрывались, перелеты не прекращались. Но в конце марта начали отменяться рейсы в Россию с пересадкой: транзитные страны закрывали аэропорты. Юлия и Игорь не волновались: у них были билеты на прямой рейс «Аэрофлота». Но 1 апреля, менее чем за день до вылета, его перенесли на 5 апреля, а затем отменили и этот, второй, рейс — Россия закрыла авиасообщение.
 
С 4 апреля туляки пытались решить вопрос через «Госуслуги», где сейчас можно заполнить форму о предоставлении материальной помощи. До сих пор никакого ответа им не предоставили, до Министерства иностранных дел в Москве дозвониться не получается. На связи остается только консул РФ, который обещает уточнить информацию и советует ждать.
 
 
8 апреля Юлия и Игорь попытались попасть на рейс «Аэрофлота», который улетал с Бали в Москву, но это им не удалось: самолет забрал только пассажиров по списку от «Госуслуг», причем в него попали лишь жители Москвы и Московской области. Темниковы в этот список не вошли. В специальном чате в «Телеграм» консул сообщил, что рейсов в Россию не будет до 13 апреля…
 
- Мы просто существуем, ждём каких-либо новостей, — говорит Юлия. — Ждем рейса 13 апреля, но будет ли он и попадём ли мы в список на вывоз, мы не в знаем: на рейс 8 апреля даже москвичей пустили не всех. На сегодняшний день сидим на Бали на неделю больше, чем планировали. Приходится снимать жилье — хорошо, что были деньги в запасе, живем на них. Минимальная стоимость номера — 1000 рублей на двоих в сутки плюс затраты на еду. Хорошо, что тут есть недорогие столовые. Мы рассчитываем, что наших финансов нам хватит примерно на пару недель при разумных и необходимых тратах.
 
Представители консульства сказали, что в экстренной ситуации, а именно при полном отсутствии денежных средств, они готовы предоставить жильё и питание, а пока рекомендуют попросить денег у родственников и ждать материальной помощи от государства, так как на это выделен хороший бюджет. Форму на получение помощи на «Госуслугах» мы заполнили 4 апреля, но идут уже седьмые сутки, а никакой обратной связи нет. Из общих чатов в «Телеграм» знаю, что некоторые люди получили деньги, но они уже дома, а мы здесь.
 
Медицинская страховка у Темниковых тоже закончилась: она была оформлена ровно на срок путешествия. В консульстве рекомендуют оформить новый полис онлайн, а на вопросы тех, у кого не это нет денег, отвечают: «Давайте надеяться, что ничего плохого не случится».
 
 
По словам Юли и Игоря, на Бали сейчас закрыто всё: крупные достопримечательности, рестораны, торговые центры не работают уже с 26 марта. Большинство кафе работают только на вынос. С апреля ограничен доступ к пляжам. Прямо на улицах установлены умывальники с мылом и антисептиком. В любой аптеке легко можно купить маски. Местные жители ходят в них поголовно, приезжие — 50 на 50. Причем из иностранцев здесь только те, кто приехал переждать эпидемию добровольно, — и россияне, которые не могут выбраться домой.
 
Напомним, ранее Myslo рассказывал о тульском предпринимателе, журналисте и общественном деятеле Артемии Сафонове, который уже почти месяц не может уехать из Братиславы.
 
 

Ваши знакомые тоже застряли за границей из-за коронавируса? Пишите нам, расскажите их истории!

Пишите на почту news@myslo.ru, в группу ВКонтакте, в директ в Instagram, в WhatsApp по номеру тел. 8 (905)-115−06−43 (на звонки отвечать не будем, а сообщения прочитаем).

 

Сюжет: Коронавирус
Как в Тульской области будут работать школы и детские сады после 12 апреля?
Жизнь Тулы и области
Как в Тульской области будут работать школы и детские сады после 12 апреля?
сегодня, в 12:40, 17 2863 1
Фонд соцстрахования предупредил работающих пенсионеров о недопустимости нарушения самоизоляции
Жизнь Тулы и области
Фонд соцстрахования предупредил работающих пенсионеров о недопустимости нарушения самоизоляции
сегодня, в 11:07, 18 1890 4
В Москве и Подмосковье введут пропускной режим
Мир
В Москве и Подмосковье введут пропускной режим
сегодня, в 09:48, 59 2851 4
В Тульской области стартует программа для предпринимателей на выплату зарплаты сотрудникам
Жизнь Тулы и области
В Тульской области стартует программа для предпринимателей на выплату зарплаты сотрудникам
вчера, в 18:18, 24 3228 0
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Екатерина Белова
сегодня, в 10:30 −2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
семья застряла на Балитуристыкоронавирусзакрытые границы

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Фонд соцстрахования предупредил работающих пенсионеров о недопустимости нарушения самоизоляции
Фонд соцстрахования предупредил работающих пенсионеров о недопустимости нарушения самоизоляции
В Москве и Подмосковье введут пропускной режим
В Москве и Подмосковье введут пропускной режим
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.