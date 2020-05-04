новости
новости
Регистрация
Из-за коронавируса туляк с маленьким сыном застряли в Новой Зеландии

Из-за коронавируса туляк с маленьким сыном застряли в Новой Зеландии

Пока нельзя назвать даже приблизительные сроки возвращения на родину.

В редакцию Myslo обратилась тулячка Татьяна В. Она рассказала, что ее муж Иван и семилетний сын Даниил из-за коронавируса не могут вернуться из Новой Зеландии. Туда они улетели еще 15 марта в гости к старшей дочери, которая учится в Окленде.

- Уже тогда была информация о том, что куда-то лететь нежелательно. Но раз на государственном уровне запретов не было, муж с сыном полетели, — рассказывает Татьяна.

То ли семья легкомысленно отнеслась к ситуации, то ли обстоятельства менялись слишком быстро... По словам тулячки, когда ее близкие прилетели Окленд, оказалось, что страна на карантине.

- Всё поменялось мгновенно. В гостиницу, где у мужа и сына была бронь, поселиться не разрешили. Они были вынуждены арендовать автодом. К тому же, две недели им пришлось провести на самоизоляции. Дочь привозила им продукты, оставляла возле машины и уходила, — рассказала Татьяна.

У Ивана и Дани обратные билеты были куплены на 4 апреля, с пересадкой в Таиланде. Рейс внезапно отменили за несколько часов до вылета.

- С трудом они поселились в гостиницу в пригороде, это была огромная проблема. Иван списался с посольством. Ему ответили, что есть возможность улететь катарскими авиалиниями. Он купил два билета за 300 тысяч рублей с пересадкой в Дохе. В день отлета, 15 апреля, они приехали в аэропорт, но оказалось, что из Дохе до Москвы уже никто не летает. По этой причине на рейс их не посадили… Билеты тоже пропали и деньги за них пока тоже не вернули. Кстати, за жилье Иван сейчас платит около 80 тысяч рублей, — говорит Татьяна.

В посольстве тулякам говорят, что в данный момент вывозных рейсов из Новой Зеландии не планируется. Есть робкая надежда на конец мая.

- Муж зарегистрировался на сайте госуслуг. Но пока ничего не происходит, никто не может им помочь. Даже по рекомендации посольства они не смогли улететь! В интернете такие ситуации комментируют жестко, мол, сами виноваты... Но бесплатно людей никто не вывозит, они теряют свои деньги. Если уже тогда была такая ситуация, почему же государство разрешило лететь в другую страну и никто никого не остановил? Они же не на частном самолете летели, — возмущается Татьяна.

Сейчас в Новой Зеландии постепенно снимают карантинные меры, открывают кафе и торговые центры. Ситуация с коронавирусом там налаживается.

 

Ваши знакомые тоже застряли за границей из-за коронавируса? Пишите нам, расскажите их истории!

Пишите на почту news@myslo.ru, в группу ВКонтакте, в директ в Instagram, в WhatsApp по номеру тел. 8 (905) 115-06-43.

Сюжет: Коронавирус
В России появился информационный сервис о федеральных мерах поддержки граждан и бизнеса
Жизнь Тулы и области
В России появился информационный сервис о федеральных мерах поддержки граждан и бизнеса
сегодня, в 14:57, 42 1291 3
Названы самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 4 мая
Жизнь Тулы и области
Названы самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 4 мая
сегодня, в 12:23, 53 12615 2
Ученые вновь сдвинули дату окончания эпидемии в России. И это уже не начало августа
Мир
Ученые вновь сдвинули дату окончания эпидемии в России. И это уже не начало августа
сегодня, в 11:44, 74 6490 -7
В Туле немного повысился индекс самоизоляции
Жизнь Тулы и области
В Туле немного повысился индекс самоизоляции
сегодня, в 11:24, 47 4521 -1
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 18:19 −3
Другие статьи по темам
Место
ТулаНовая Зеландия
Прочее
коронавирусзастряли за границей

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Земляной город»: Какие тайны хранят центральные улицы Тулы
«Земляной город»: Какие тайны хранят центральные улицы Тулы
В Туле МЧС с Росгвардией ищут нарушителей дронами и на тактических вездеходах
В Туле МЧС с Росгвардией ищут нарушителей дронами и на тактических вездеходах
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.