Из-за коронавируса туляк с маленьким сыном застряли в Новой Зеландии

В редакцию Myslo обратилась тулячка Татьяна В. Она рассказала, что ее муж Иван и семилетний сын Даниил из-за коронавируса не могут вернуться из Новой Зеландии. Туда они улетели еще 15 марта в гости к старшей дочери, которая учится в Окленде.

- Уже тогда была информация о том, что куда-то лететь нежелательно. Но раз на государственном уровне запретов не было, муж с сыном полетели, — рассказывает Татьяна.

То ли семья легкомысленно отнеслась к ситуации, то ли обстоятельства менялись слишком быстро... По словам тулячки, когда ее близкие прилетели Окленд, оказалось, что страна на карантине.

- Всё поменялось мгновенно. В гостиницу, где у мужа и сына была бронь, поселиться не разрешили. Они были вынуждены арендовать автодом. К тому же, две недели им пришлось провести на самоизоляции. Дочь привозила им продукты, оставляла возле машины и уходила, — рассказала Татьяна.

У Ивана и Дани обратные билеты были куплены на 4 апреля, с пересадкой в Таиланде. Рейс внезапно отменили за несколько часов до вылета.

- С трудом они поселились в гостиницу в пригороде, это была огромная проблема. Иван списался с посольством. Ему ответили, что есть возможность улететь катарскими авиалиниями. Он купил два билета за 300 тысяч рублей с пересадкой в Дохе. В день отлета, 15 апреля, они приехали в аэропорт, но оказалось, что из Дохе до Москвы уже никто не летает. По этой причине на рейс их не посадили… Билеты тоже пропали и деньги за них пока тоже не вернули. Кстати, за жилье Иван сейчас платит около 80 тысяч рублей, — говорит Татьяна.

В посольстве тулякам говорят, что в данный момент вывозных рейсов из Новой Зеландии не планируется. Есть робкая надежда на конец мая.

- Муж зарегистрировался на сайте госуслуг. Но пока ничего не происходит, никто не может им помочь. Даже по рекомендации посольства они не смогли улететь! В интернете такие ситуации комментируют жестко, мол, сами виноваты... Но бесплатно людей никто не вывозит, они теряют свои деньги. Если уже тогда была такая ситуация, почему же государство разрешило лететь в другую страну и никто никого не остановил? Они же не на частном самолете летели, — возмущается Татьяна.

Сейчас в Новой Зеландии постепенно снимают карантинные меры, открывают кафе и торговые центры. Ситуация с коронавирусом там налаживается.

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