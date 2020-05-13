новости
новости
Регистрация
В 2020 году начнется строительство жилья на четырех новых площадках в Туле

В 2020 году начнется строительство жилья на четырех новых площадках в Туле

Сейчас в Тульской области реализуется 77 проектов общей площадью почти 900 тыс. кв. м.

О развитии жилищного строительства в Тульской области на пресс-конференции рассказал начальник инспекции по государственному архитектурному надзору Павел Мусиенко.

Сейчас в Тульской области реализуются 77 проектов общей площадью почти 900 тыс. кв. м, строительство ведут 44 компании. В этом году в Тульской области планируется ввести в эксплуатацию 650 тысяч кв. м жилья, из которых 400 тысяч приходится на частные дома и остальное – на многоквартирные. 

Уже сдано 380 квартир в ЖК «Петровский квартал» общей площадью 17,5 тыс. кв. м. Еще шесть домов готовятся к сдаче – в пос. Скуратовский, ЖК «Баташевский сад» и два дома на ул. Сурикова на территории бывшего завода ЖБИ.

– Строительство в Тульской области не только не останавливается, но и расширяется. Планируется освоить несколько новых площадок: территория за Мясновским рынком, площадка в районе аэродрома – «Пряничная слобода», также будет активно развиваться строительство по обе стороны Восточного обвода, – рассказал Павел Мусиенко.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 16:50 +3
Другие статьи по темам
Событие
строительствожилищное строительство
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Шах и мат коронавирусу: стартовал благотворительный шахматный турнир «Сборная — России»
Шах и мат коронавирусу: стартовал благотворительный шахматный турнир «Сборная — России»
Застряли за границей: тулячка с сыном жила на улице в Узбекистане
Застряли за границей: тулячка с сыном жила на улице в Узбекистане
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.