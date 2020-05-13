В 2020 году начнется строительство жилья на четырех новых площадках в Туле

Сейчас в Тульской области реализуется 77 проектов общей площадью почти 900 тыс. кв. м.

О развитии жилищного строительства в Тульской области на пресс-конференции рассказал начальник инспекции по государственному архитектурному надзору Павел Мусиенко.

Сейчас в Тульской области реализуются 77 проектов общей площадью почти 900 тыс. кв. м, строительство ведут 44 компании. В этом году в Тульской области планируется ввести в эксплуатацию 650 тысяч кв. м жилья, из которых 400 тысяч приходится на частные дома и остальное – на многоквартирные.

Уже сдано 380 квартир в ЖК «Петровский квартал» общей площадью 17,5 тыс. кв. м. Еще шесть домов готовятся к сдаче – в пос. Скуратовский, ЖК «Баташевский сад» и два дома на ул. Сурикова на территории бывшего завода ЖБИ.

– Строительство в Тульской области не только не останавливается, но и расширяется. Планируется освоить несколько новых площадок: территория за Мясновским рынком, площадка в районе аэродрома – «Пряничная слобода», также будет активно развиваться строительство по обе стороны Восточного обвода, – рассказал Павел Мусиенко.