новости
новости
Регистрация
Учебный год в тульских школах могут завершить досрочно
Фото из архива Myslo. По информации стопкоронавирус.рф

Учебный год в тульских школах могут завершить досрочно

Такую рекомендацию регионам дали в Минпросвещения.

Российским регионам рекомендовано досрочно завершить обучение в школах. При этом решение о сроках и форме завершения учебы каждый регион принимает самостоятельно, с учетом специфики и мер по защите здоровья населения, сообщили в Минпросвещения РФ.

Министерство предлагает следующие сроки завершения учебного года в зависимости от продолжительности учебной недели:

  • Для 1−8 классов — 15−16 мая,  
  • Для 10-х классов - до 29−30 мая,
  • Для 9-х и 11-х классов — до 5 июня.

При этом с 15 до 25 мая необходимо оказать дополнительную поддержку по реализации программ внеурочной деятельности.

Начало нового учебного года запланировано на осень.

В Минпросвещения напомнили, что резервный срок проведения итогового сочинения в 11-х классах перенесен с 6 на 25 мая, а итоговое собеседование по русскому языку назначено на 18 мая. Эти мероприятия регионы могут провести в назначенные даты. 

В случае, если эпидемиологическая ситуация не позволят этого сделать, Рособрнадзор определит для них новые даты до начала государственной итоговой аттестации. В ведомстве напомнили, что это резервные сроки, и более 99% выпускников 2020 года уже успешно прошли эти процедуры и получили «зачет».

Также в министерстве отметили, что все наработки и успешные механизмы, которые помогают школьникам в период дистанционного обучения, будут учтены и при необходимости использованы в дальнейшем, как, например, мультиплатформенный проект «Моя школа online». Но дистанционные формы призваны дополнить образовательный процесс, но ни в коем случае не подменить его.

 

 

Сюжет: Коронавирус
Где тулякам взять справку для бассейна?
Жизнь Тулы и области
Где тулякам взять справку для бассейна?
сегодня, в 12:45, 49 1651 -2
Где в Тульской области есть коронавирус: карта на 12 мая
Жизнь Тулы и области
Где в Тульской области есть коронавирус: карта на 12 мая
сегодня, в 12:23, 4 5237 0
Тула вышла на улицу: индекс самоизоляции в городе упал до рекордно низкой отметки
Жизнь Тулы и области
Тула вышла на улицу: индекс самоизоляции в городе упал до рекордно низкой отметки
сегодня, в 12:07, 67 2858 -9
Россия поднялась на вторую строчку по количеству заболевших коронавирусом
Мир
Россия поднялась на вторую строчку по количеству заболевших коронавирусом
сегодня, в 11:36, 56 1895 3
Все новости сюжета
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Юлия Королева
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 14:03 +4
Другие статьи по темам
Событие
учебный годдосрочнокарантин
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Начинающих журналистов, писателей, блогеров приглашают поучаствовать в «Писательском марафоне»
Начинающих журналистов, писателей, блогеров приглашают поучаствовать в «Писательском марафоне»
Где обязательно носить маску, чтобы не попасть на штрафы?
Где обязательно носить маску, чтобы не попасть на штрафы?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.