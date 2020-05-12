Учебный год в тульских школах могут завершить досрочно

Российским регионам рекомендовано досрочно завершить обучение в школах. При этом решение о сроках и форме завершения учебы каждый регион принимает самостоятельно, с учетом специфики и мер по защите здоровья населения, сообщили в Минпросвещения РФ.

Министерство предлагает следующие сроки завершения учебного года в зависимости от продолжительности учебной недели:

Для 1−8 классов — 15−16 мая,

Для 10-х классов - до 29−30 мая,

Для 9-х и 11-х классов — до 5 июня.

При этом с 15 до 25 мая необходимо оказать дополнительную поддержку по реализации программ внеурочной деятельности.

Начало нового учебного года запланировано на осень.

В Минпросвещения напомнили, что резервный срок проведения итогового сочинения в 11-х классах перенесен с 6 на 25 мая, а итоговое собеседование по русскому языку назначено на 18 мая. Эти мероприятия регионы могут провести в назначенные даты.

В случае, если эпидемиологическая ситуация не позволят этого сделать, Рособрнадзор определит для них новые даты до начала государственной итоговой аттестации. В ведомстве напомнили, что это резервные сроки, и более 99% выпускников 2020 года уже успешно прошли эти процедуры и получили «зачет».

Также в министерстве отметили, что все наработки и успешные механизмы, которые помогают школьникам в период дистанционного обучения, будут учтены и при необходимости использованы в дальнейшем, как, например, мультиплатформенный проект «Моя школа online». Но дистанционные формы призваны дополнить образовательный процесс, но ни в коем случае не подменить его.