Начинающих журналистов, писателей, блогеров приглашают поучаствовать в «Писательском марафоне»

Начинающих (и не только) журналистов, писателей, блогеров и просто «пишущих людей» приглашают на «Писательский марафон». Участие в нем бесплатно.

Проверьте свои силы, выйдите из зоны комфорта и творческого ступора, познакомьтесь с единомышленниками!



Марафон состоит из четырех этапов и финала. Каждый их них — пост на заданную тему в публицистическом стиле. Никаких примитивных и скучных тем, типа «Что такое дружба?» или «Мои увлечения». Только самые актуальные и спорные.



Пост участники должны разместить на своей странице или в соцсетях или в своей группе с хэштегами #писательскиймарфонтирекс, #писательскиймарафонtrecs, #TrecsTula, #ТирексТула.

На всех этапах главное придерживаться трех условий: соблюдать временные рамки, тему текста, нормы общепринятой морали и этики.



Myslo совместно с молодежным медиацентром «T-RECS» выберет самый интересный пост из финала. Он будет опубликован на нашем портале. Все участники марафона получат сертификаты об участии.



Более подробно о правилах участия и марафоне здесь, регистрация — тут.