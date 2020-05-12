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Начинающих журналистов, писателей, блогеров приглашают поучаствовать в «Писательском марафоне»

Начинающих журналистов, писателей, блогеров приглашают поучаствовать в «Писательском марафоне»

Главный приз – публикация на портале Myslo!

Начинающих (и не только) журналистов, писателей, блогеров и просто «пишущих людей» приглашают на «Писательский марафон». Участие в нем бесплатно.

Проверьте свои силы, выйдите из зоны комфорта и творческого ступора, познакомьтесь с единомышленниками!

Марафон состоит из четырех этапов и финала. Каждый их них — пост на заданную тему в публицистическом стиле. Никаких примитивных и скучных тем, типа «Что такое дружба?» или «Мои увлечения». Только самые актуальные и спорные.

Пост участники должны разместить на своей странице или в соцсетях или в своей группе с хэштегами #писательскиймарфонтирекс, #писательскиймарафонtrecs, #TrecsTula, #ТирексТула.

На всех этапах главное придерживаться трех условий: соблюдать временные рамки, тему текста, нормы общепринятой морали и этики.

Myslo совместно с молодежным медиацентром «T-RECS» выберет самый интересный пост из финала. Он будет опубликован на нашем портале. Все участники марафона получат сертификаты об участии.

Более подробно о правилах участия и марафоне здесь, регистрация — тут.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:44 0
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