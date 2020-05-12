Три посетителя, дистанция и продавцы в масках: Роспотребнадзор назвал условия открытия тульских магазинов

В соответствии с указом губернатора, с 12 мая возобновлена деятельность объектов розничной торговли, оборудованных отдельным наружным (уличным) входом, площадь торговых залов которых не превышает 200 кв.м.

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для владельцев таких магазинов:

обеспечить ежедневную термометрию персонала, с обязательной дезинфекцией приборов при контактном применении, после каждого использования способом протирания рекомендованными для этих целей средствами;

обеспечить контроль за состоянием здоровья персонала, при выявлении повешенной температуры и респираторных симптомов, изолировать работника и отстранить от работы;

обеспечить работников магазина средствами индивидуальной защиты (масками) и их смену не реже 1 раза в 3 часа, а также кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими салфетками;

допускать нахождение в торговом зале одновременно не более 3 посетителей;

обеспечить соблюдение социальной дистанции не менее 2 метров между посетителями торгового зала;

обеспечить контроль за соблюдением масочного режима посетителями во время нахождения в магазине;