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Три посетителя, дистанция и продавцы в масках: Роспотребнадзор назвал условия открытия тульских магазинов
Фото из архива Myslo.

Три посетителя, дистанция и продавцы в масках: Роспотребнадзор назвал условия открытия тульских магазинов

Организации и индивидуальные предприниматели должны обеспечить неукоснительное выполнение и соблюдение данных рекомендаций.

В соответствии с указом губернатора, с 12 мая возобновлена деятельность объектов розничной торговли, оборудованных отдельным наружным (уличным) входом, площадь торговых залов которых не превышает 200 кв.м.

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для владельцев таких магазинов:

  • обеспечить ежедневную термометрию персонала, с обязательной дезинфекцией приборов при контактном применении, после каждого использования способом протирания рекомендованными для этих целей средствами;

  • обеспечить контроль за состоянием здоровья персонала, при выявлении повешенной температуры и респираторных симптомов, изолировать работника и отстранить от работы;

  • обеспечить работников магазина средствами индивидуальной защиты (масками) и их смену не реже 1 раза в 3 часа, а также кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими салфетками;

  • допускать нахождение в торговом зале одновременно не более 3 посетителей;

  • обеспечить соблюдение социальной дистанции не менее 2 метров между посетителями торгового зала;

  • обеспечить контроль за соблюдением масочного режима посетителями во время нахождения в магазине;

  • обеспечить проведение ежедневной уборки с применением дезинфицирующих средств всех торговых помещений и мест общего пользования в течение рабочей смены с периодичностью 1 раз в 2 часа.

 

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