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Зигзаообразная рассадка и термометрия: новые рекомендации для проведения ЕГЭ

Зигзаообразная рассадка и термометрия: новые рекомендации для проведения ЕГЭ

Министерство просвещения вместе с Роспотребнадзором разработали требования к организации ЕГЭ и ОГЭ.

Об этом рассказал заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире «Радио КП».

«Рассадка с большим расстоянием, санобработка… Мы подготовили требования зигзагообразной рассадки на ЕГЭ. При этом термометрия, обработка рук, обеззараживание и санобработка, — рассказал Глушко. — Рассматриваем различные варианты развития ситуации. При очень неблагоприятном сценарии развития, ОГЭ  – экзамен в девятых классах может быть отменено. Но пока к нему надо готовиться. Мы ждем 12 мая, когда будет ясно, как мы будем жить ближайшие неделю-две».

Комментируя предложение ассоциации «Глобальные университеты» провести ЕГЭ только для тех, кто будет поступать в вуз, он отметил, что ЕГЭ в принципе нужен только им, а поступающим в колледж этот экзамен без надобности. 

Напомним, ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил о вероятности переноса Единого государственного экзамена на более поздние сроки. Окончательное расписание Единого государственного экзамена будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации. В связи с этим начало учебного года в вузах может быть отложено на 1 октября.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко уверен, что проведение ЕГЭ станет возможным ближе к сентябрю. Новые сроки будут известны в ближайшие дни. 

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Юлия Александрова
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