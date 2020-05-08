В Минздраве назвали безопасные сроки проведения ЕГЭ. И это будет не июнь

Решение о проведении экзаменов возможно только после анализа ситуации в стране: как повлияют на эпидобстановку послабления в режиме самоизоляции для производств и так далее.

Минздрав уже передал рекомендации по поводу проведения ЕГЭ министру просвещения Сергею Кравцову. Напомним, 12 мая Минпросвещения собирались объявить, начнутся ли экзамены 8 июня или их перенесут.

А вы или ваши дети готовятся к ЕГЭ? Как вам это удается в условиях самоизоляции? Делитесь сервисами и лайфхаками в комментариях!