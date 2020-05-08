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В Минздраве назвали безопасные сроки проведения ЕГЭ. И это будет не июнь
Фото из архива Myslo.

В Минздраве назвали безопасные сроки проведения ЕГЭ. И это будет не июнь

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко уверен, что проведение ЕГЭ станет возможным ближе к сентябрю.

- На июнь точно ориентироваться нельзя. Если ситуация будет позволять, возможно, это август-сентябрь, — приводит слова министра «Российская газета». — Не буду какие-то конкретные даты называть, но ближайшие два месяца — май и июнь — рассматривать точно не надо
 

Решение о проведении экзаменов возможно только после анализа ситуации в стране: как повлияют на эпидобстановку послабления в режиме самоизоляции для производств и так далее.

Минздрав уже передал рекомендации по поводу проведения ЕГЭ министру просвещения Сергею Кравцову. Напомним, 12 мая Минпросвещения собирались объявить, начнутся ли экзамены 8 июня или их перенесут.

 

А вы или ваши дети готовятся к ЕГЭ? Как вам это удается в условиях самоизоляции? Делитесь сервисами и лайфхаками в комментариях!

 

 

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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 13:52 +2
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