Фото из архива Myslo.
В Минздраве назвали безопасные сроки проведения ЕГЭ. И это будет не июнь
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко уверен, что проведение ЕГЭ станет возможным ближе к сентябрю.
- На июнь точно ориентироваться нельзя. Если ситуация будет позволять, возможно, это август-сентябрь, — приводит слова министра «Российская газета». — Не буду какие-то конкретные даты называть, но ближайшие два месяца — май и июнь — рассматривать точно не надо
Решение о проведении экзаменов возможно только после анализа ситуации в стране: как повлияют на эпидобстановку послабления в режиме самоизоляции для производств
Минздрав уже передал рекомендации по поводу проведения ЕГЭ министру просвещения Сергею Кравцову. Напомним, 12 мая Минпросвещения собирались объявить, начнутся ли экзамены 8 июня или их перенесут.
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