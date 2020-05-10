В Алексине сторож украл ноутбук из охраняемого им здания

30-летний ранее судимый мужчина признался в содеянном. Ноутбук обнаружен и изъят.

В Алексине сотрудники полиции выясняют обстоятельства кражи. По предварительным данным, хищение было совершено из помещения строящегося магазина на территории города.

Предметом преступного посягательства стал ноутбук, хранившийся в одной из комнат не введённого в эксплуатацию здания. При проведении оперативных мероприятий полицейские получили основания полагать, что чужим имуществом мог незаконно завладеть сторож строящегося магазина.

Дальнейшая проверка подтвердила имевшуюся версию. 30-летний ранее судимый мужчина признался в содеянном. Ноутбук обнаружен и изъят. В межмуниципальном отделе МВД России «Алексинский» проводится работа по установлению всех деталей совершённого деяния.