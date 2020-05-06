Сроки сдачи ЕГЭ могут вновь перенести

Из-за этого может сдвинуться и начало нового учебного года в вузах.

«Я не исключаю перенос Единого государственного экзамена на более поздние сроки. О точных датах говорить пока рано. Давайте не торопить события. Каждое решение касается большого числа людей и должно быть взвешенным, – сказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в интервью «Газете.ру». – Здоровье школьников стоит «во главе угла», поэтому проводить экзамены будут только при полной уверенности в безопасности. Кроме того, необходимо соответствовать требованиям Роспотребнадзора.

Окончательное расписание Единого государственного экзамена будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации.

Также он добавил, что начало учебного года в вузах в связи с этим может быть отложено на 1 октября.

На данный момент экзамены планируется проводить с 8 июня. Однако после майских праздников это решение может быть изменено в зависимости от складывающейся ситуации.

Стоит отметить, что возможности сдавать ЕГЭ удаленно, на дому, нет — это признавали в Рособрнадзоре.

«Я вам сейчас ответственно заявляю: у нас нет формы и технологии проведения дистанционного единого государственного экзамена на дому», — сообщил заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев.