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Туляки в числе самых частых нарушителей пропускного режима для автотранспорта в Московской области

Туляки в числе самых частых нарушителей пропускного режима для автотранспорта в Московской области

В Москве и области для передвижения как частного, так и общественного транспорта введены цифровые пропуска. Передвижение без них карается штрафом.

В Московской области подсчитали, из каких городов и областей России в регион приезжает самое большое число автомобилистов, не позаботившихся о получении цифрового пропуска для передвижения на автомобиле. 

Наибольший процент нарушителей зарегистрированы в Ярославской области, Санкт-Петербурге, Тульской, Нижегородской и Рязанской областях, со ссылкой на пресс-службу столичного дептранса сообщает «Росбалт».

Также были определены города Подмосковья, в которых водители чаще всего не соблюдают пропускной режим. В их числе Егорьевск, Кашира и Клин.

Напомним, в Москве и Московской области для передвижения на любых видах транспорта — как частного, так и общественного — введены цифровые пропуска. Передвижение без пропуска карается штрафом. В настоящее время действие ограничений продлено до 31 мая.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 15:11 +1
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