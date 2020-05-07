Гостиницы Тулы и Узловой переоборудованы в обсерваторы

Кроме этого, будут созданы дополнительные койки на базе Алексинской и Ефремовской районных больниц, областной психбольницы и манежа стадиона «Арсенал».

О готовности дополнительных обсерваторов шла речь 6 мая на штаба по предотвращению распространения коронавируса.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Ломовцев сообщил, что на сегодняшний день на карантине находятся 1013 человек и более чем у 1400 человек диагностирован CОVID-19. Количество заболевших ежедневно увеличивается на 5-6%. На данный момент на коронавирус протестированы 35 тысяч жителей региона и в наличии имеется более 20 тысяч тест-систем.

Алексей Дюмин подчеркнул, что профилактические меры необходимо продолжать, а к нарушителям — применять штрафные санкции. Глава региона поручил продолжить оперативное массовое тестирование на предприятиях, где выявлены случаи заражения, в том числе с использованием коммерческих лабораторий.

Министр здравоохранения региона Алексей Эрк сообщил, что сегодня в Тульской области организовано 1269 койко-мест для лечения больных коронавирусом. При этом в стационарах находятся 886 человек, у 502 лабораторно и клинически подтвержден коронавирус. 85 человек находятся в тяжелом состоянии, 24 из них подключены к аппаратам ИВЛ. 788 человек с легкой формой течения болезни лечатся на дому под медицинским наблюдением. Министр также сообщил, что зафиксировано 283 случая заражения медработников.

Первый заместитель губернатора — председатель регионального правительства Валерий Шерин сообщил, что на данный момент дополнительные обсерваторы начали работать в гостиницах Тулы и Узловой. Кроме этого перепрофилируются корпуса в трех медицинских учреждениях: Алексинской и Ефремовской районных больницах, а также в областной психиатрической больнице в Туле. Ввести их в эксплуатацию планируется до 20 мая.

Кроме этого до конца мая планируется разместить 208 коек в манеже стадиона «Арсенал» для пациентов, у которых болезнь протекает в легкой форме. Губернатор выразил благодарность владельцу манежа Михаилу Борщеву за предоставление помещения под нужды госпиталя.

Таким образом, к концу мая в Тульской области будет создано 2003 койко-места.

Алексей Дюмин подчеркнул, что важно продолжать привлекать медиков из других регионов, переобучать медперсонал, а также брать на работу студентов медвузов и колледжей с их согласия.

Заместитель председателя правительства Тульской области Оксана Осташко сообщила, что регион получил из федерального бюджета 138,4 млн рублей на дополнительные выплаты медицинскому персоналу, который работает с новой коронавирусной инфекцией. Доплаты за апрель сотрудники получат в мае. Из регионального бюджета выплаты идут с марта, с момента появления первого зараженного. На последующие месяцы средства в региональном бюджете зарезервированы. Дополнительно сотрудникам госучреждений здравоохранения предоставлена возможность проживания и питания в гостиницах на время междусменного отдыха.

По итогам совещания глава региона дал ряд поручений:

проанализировать ситуацию с обеспечением продовольствием и доложить о наличии дефицита отдельных товаров, контроле за ценами и реагировании на случаи их завышения;

продолжить контроль за санитарной обработкой многоквартирных домов как в плановом режиме, так и по заявлениям жителей квартир. Доложить о проработке вопроса о частичной компенсации затрат УК на дезинфекцию;

продолжить бесперебойное снабжение медицинских организаций средствами индивидуальной защиты.

«Сейчас как никогда важно продолжать планомерно работать и оставаться максимально собранными. Каждый должен подходить к поставленным задачам со всей ответственностью. Это касается всех жителей Тульской области», — подытожил губернатор.