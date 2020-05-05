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В тульской больнице скончалась 88-летняя женщина с COVID-19
Фото из архива Myslo.

В тульской больнице скончалась 88-летняя женщина с COVID-19

Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

В тульской больнице скончалась 88-летняя жительница Чернского района с положительным анализом на COVID-19. Женщина поступила в стационар в состоянии средней тяжести. У нее в анамнезе – онкологическое заболевание.

Сообщается, что пациентка скончалась от двусторонней полисегментарной пневмонии.

Сюжет: Коронавирус
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