В тульской больнице скончалась 88-летняя женщина с COVID-19

Фото из архива Myslo.

В тульской больнице скончалась 88-летняя жительница Чернского района с положительным анализом на COVID-19. Женщина поступила в стационар в состоянии средней тяжести. У нее в анамнезе – онкологическое заболевание.

Сообщается, что пациентка скончалась от двусторонней полисегментарной пневмонии.