Фото из архива Myslo.
В тульской больнице скончалась 88-летняя женщина с COVID-19
Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
В тульской больнице скончалась 88-летняя жительница Чернского района с положительным анализом на COVID-19. Женщина поступила в стационар в состоянии средней тяжести. У нее в анамнезе – онкологическое заболевание.
Сообщается, что пациентка скончалась от двусторонней полисегментарной пневмонии.
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