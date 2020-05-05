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В Тульской области еще 75 случаев заражения коронавирусом
Фото из архива Myslo.

В Тульской области еще 75 случаев заражения коронавирусом

Число заболевших к 5 мая достигло 1368.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 75 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это жители Тулы, Донского, Алексинского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Ефремовского, Кимовского, Новомосковского, Тепло-Огаревского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов.

Из них 22 человека работают в столичном регионе, 19 человек контактировали с прибывшими оттуда, остальные заразились от заболевших ранее. Все своевременно изолированы.

 

За последние сутки в России выявлено 10 102 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 49,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 95 летальных исходов. За сутки полностью выздоровели 1770 человек.

Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 155 370 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 1451 летальный исход, выздоровели 19 865 человек.

Сюжет: Коронавирус
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