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На ул. Тихмянова в Туле загорелся дом

На ул. Тихмянова в Туле загорелся дом

С огнем боролись четыре пожарных расчета.

Утром 5 мая на ул. Тихмянова в Туле загорелся частный деревянный дом с террасой. По словам очевидцев, пожарные прибыли на место происшествия примерно в 9.45.
 
«Дом размером 5 на 8 метров. По предварительным данным, площадь горения составила 6 квадратных метров. Работали четыре автоцистерны. Возгорание локализовано в 9.51», — сообщили Myslo в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.
 
На данный момент информации о пострадавших не поступало. Причину возгорания предстоит установить специалистам.
 
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 10:39 +2
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