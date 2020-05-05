На ул. Тихмянова в Туле загорелся дом

С огнем боролись четыре пожарных расчета.

Утром 5 мая на ул. Тихмянова в Туле загорелся частный деревянный дом с террасой. По словам очевидцев, пожарные прибыли на место происшествия примерно в 9.45.

«Дом размером 5 на 8 метров. По предварительным данным, площадь горения составила 6 квадратных метров. Работали четыре автоцистерны. Возгорание локализовано в 9.51», — сообщили Myslo в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области.

На данный момент информации о пострадавших не поступало. Причину возгорания предстоит установить специалистам.