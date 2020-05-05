Самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 5 мая

Больше всего инфицированных в Туле, Новомосковске и Щекино.

Правительство Тульской области опубликовало карту распространения коронавируса в регионе. За минувшие сутки у нас зарегистрировано 75 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это жители Тулы, Донского, Алексинского, Богородицкого, Веневского, Воловского, Ефремовского, Кимовского, Новомосковского, Тепло-Огаревского, Узловского, Щекинского и Ясногорского районов.

На данный момент самые зараженные города Тульской области — Тула (478 случаев), Новомосковск (91 случай), Щекино (59 случаев).

Детализация по населенным пунктам: