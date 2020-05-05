На ул. Октябрьской в Туле из окна выпала 90-летняя женщина

Как стало известно Myslo, примерно в 23.00 рядом с одним из многоквартирных домов по ул. Октябрьской в Туле обнаружили тело пенсионерки.

По имеющейся на настоящее время информации, пострадавшей было 90 лет, она скончалась от травм, полученных при падении с высоты. Предполагается, что женщина выпала из окна квартиры на третьем этаже.

Также известно, что пенсионерка проживала одна. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.