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На ул. Октябрьской в Туле из окна выпала 90-летняя женщина

На ул. Октябрьской в Туле из окна выпала 90-летняя женщина

Тело пострадавшей обнаружили около 11 часов вечера.

Как стало известно Myslo, примерно в 23.00 рядом с одним из многоквартирных домов по ул. Октябрьской в Туле обнаружили тело пенсионерки.
 
По имеющейся на настоящее время информации, пострадавшей было 90 лет, она скончалась от травм, полученных при падении с высоты. Предполагается, что женщина выпала из окна квартиры на третьем этаже.
 
Также известно, что пенсионерка проживала одна. В настоящее время по факту происшествия проводится проверка.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:21 +6
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