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Полицейские проводят «карантинные» рейды в Тульской области
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Полицейские проводят «карантинные» рейды в Тульской области

Сотрудники полиции рекомендуют жителям оставаться дома.

В Тульской области полиция проводит широкомасштабные профилактические мероприятия, направленные на предупреждение распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В понедельник, 4 мая, местом проведения проверок стал Заокский район. Как и ранее в Новомосковске, Алексине и Ясногорске, полицейские напоминают гражданам о важности соблюдения гигиенических норм, рекомендуют оставаться дома, выясняют цель передвижения по улице и вручают буклеты-памятки с профилактической информацией.

В мероприятиях задействованы участковые уполномоченные, сотрудники ППС, ГИБДД и других подразделений органов внутренних дел с привлечением представителей МЧС и Росгвардии.

Сюжет: Коронавирус
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