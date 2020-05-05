Полицейские проводят «карантинные» рейды в Тульской области

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

В Тульской области полиция проводит широкомасштабные профилактические мероприятия, направленные на предупреждение распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В понедельник, 4 мая, местом проведения проверок стал Заокский район. Как и ранее в Новомосковске, Алексине и Ясногорске, полицейские напоминают гражданам о важности соблюдения гигиенических норм, рекомендуют оставаться дома, выясняют цель передвижения по улице и вручают буклеты-памятки с профилактической информацией.

В мероприятиях задействованы участковые уполномоченные, сотрудники ППС, ГИБДД и других подразделений органов внутренних дел с привлечением представителей МЧС и Росгвардии.