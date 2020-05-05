Вратарь «Арсенала» просит туляков поучаствовать в «Лотерее добра» для помощи тяжелобольному мальчику

Фото из архива Myslo.

Маленький Саша Архипов страдает редким генетическим заболеванием – у него спинальная мышечная атрофия 1 типа.

Вратарь тульского «Арсенала» Михаил Левашов запустил «Лотерею добра». Это благотворительная акция, все средства с которой пойдут на лечение маленького Саши Архипова из Ефремова.

Чтобы оплатить дорогостоящие процедуры и лекарства, нужна по-настоящему космическая сумма — 2,4 млн долларов.

Условия участия в лотерее смотрите в посте футболиста в Instagram:

Информацию о Саше Архипове можно найти здесь.