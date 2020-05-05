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Вратарь «Арсенала» просит туляков поучаствовать в «Лотерее добра» для помощи тяжелобольному мальчику
Фото из архива Myslo.

Вратарь «Арсенала» просит туляков поучаствовать в «Лотерее добра» для помощи тяжелобольному мальчику

Маленький Саша Архипов страдает редким генетическим заболеванием – у него спинальная мышечная атрофия 1 типа.

Вратарь тульского «Арсенала» Михаил Левашов запустил «Лотерею добра». Это благотворительная акция, все средства с которой пойдут на лечение маленького Саши Архипова из Ефремова.

Чтобы оплатить дорогостоящие процедуры и лекарства, нужна по-настоящему космическая сумма — 2,4 млн долларов.

Условия участия в лотерее смотрите в посте футболиста в Instagram:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ЛОТЕРЕЯ ДОБРА в поддержку Саши Архипова @smaylik_sasha продолжается. ДАВАЙТЕ ПОМОЖЕМ МАЛЫШУ!!! Друзья, в это не простое для всех нас время, у Вас есть отличная возможность, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА помочь маленькому Саше!!! Приятным бонусом станет один из наших лотов!!! Кстати, если вы не можете принять участие в нашей лотерее, то сделайте так, чтобы все узнали про Сашу и постарались ему помочь. Сделайте не просто репост, а скажите всем, что участие необходимо!!! Стоимость одного билета всего 200 рублей. Количество билетов в одни руки не ограничено! ?? Благотворительная лотерея пройдёт 9 мая в 18:00 ?? ??В розыгрыше будут 4 футболки??? Все с игр против @pfcarsenaltula??? Футболка игрока @fcdm_official с матча открытия стадиона Динамо имени Льва Яшина! Футболка игрока @fclokomotiv с матча в ранге чемпиона России сезона 17−18! И ещё две футболки игроков @fcsm_official и @pfc_cska с матчей в @premierliga ??? Давайте сделаем целую 1000 билетов добра !!! А лучше 10 000 или 100 000!!! Включайтесь прямо сейчас!!! ?? Условия участия в благотворительной лотерее: 1. Сделайте перевод по реквизитам на странице @smaylik_sasha ?? 2. Напишите комментарий под этой записью и укажите количество приобретённых вами билетов!!! 3. Пришлите мне в личном сообщении чек о переводе! Я зарегистрирую всех участников и в прямом эфире разыграю все призы!!! Времени, чтобы помочь замечательному малышу осталось так немного, ДАВАЙТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА и тогда ДОБРО вернется к вам в двойном размере! p. s. Большое спасибо @rubatula за предоставленные футболки ??

Публикация от @ levash36

 

Информацию о Саше Архипове можно найти здесь.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:48 +1
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