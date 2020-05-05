Остались лось и лес: на въезде в Тулу исчезла часть арт-объекта
Об этом сообщили наши подписчики в соцсети ВКонтакте.
«Куда-то пропало слово „Берегите“ в скульптуре „Берегите лес“ в пос. Рождественский, при въезде в Тулу со стороны Москвы», — написал в нашу официальную группу в ВК подписчик Владимир Картавых. И приложил фотографии.
Действительно, некоторое время назад буквы первого слова композиции завалились (умышленно или от ветра, история умалчивает), а теперь и вовсе исчезли. Остались только лось и лес.
Напомним, лось был установлен летом 2015 года как часть арт-объекта «Берегите лес» на средства туляков, неравнодушных к проблеме сохранения лесов нашего края. Скульптура находится в областной собственности — на балансе государственного автономного учреждения «Тульское лесохозяйственное объединение», подведомственного министерству природных ресурсов и экологии Тульской области.
Скульптуру лося не раз ломали, надевали на него шарф и маску.
Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области обращалось к тулякам и гостям города с просьбой бережно относиться к композиции, уже ставшей достопримечательностью Тулы. А при обнаружении фактов вандализма — незамедлительно обращаться по телефону прямой линии лесной охраны