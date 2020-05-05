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Остались лось и лес: на въезде в Тулу исчезла часть арт-объекта
Фото Владимира Картавых.

Остались лось и лес: на въезде в Тулу исчезла часть арт-объекта

Об этом сообщили наши подписчики в соцсети ВКонтакте.

«Куда-то пропало слово „Берегите“ в скульптуре „Берегите лес“ в пос. Рождественский, при въезде в Тулу со стороны Москвы», — написал в нашу официальную группу в ВК подписчик Владимир Картавых. И приложил фотографии.

Действительно, некоторое время назад буквы первого слова композиции завалились (умышленно или от ветра, история умалчивает), а теперь и вовсе исчезли. Остались только лось и лес.

 

Напомним, лось был установлен летом 2015 года как часть арт-объекта «Берегите лес» на средства туляков, неравнодушных к проблеме сохранения лесов нашего края. Скульптура находится в областной собственности — на балансе государственного автономного учреждения «Тульское лесохозяйственное объединение», подведомственного министерству природных ресурсов и экологии Тульской области.

Скульптуру лося не раз ломали, надевали на него шарф и маску.

Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области обращалось к тулякам и гостям города с просьбой бережно относиться к композиции, уже ставшей достопримечательностью Тулы. А при обнаружении фактов вандализма — незамедлительно обращаться по телефону прямой линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00. Материалы фото- и видеофиксации приветствуются.

 
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