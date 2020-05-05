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Спецпроект Myslo «Лица Победы»: Расскажи о своих героях!

Спецпроект Myslo «Лица Победы»: Расскажи о своих героях!

Приближается особый праздник – 75-я годовщина Победы.

9 Мая — особенный день для ветеранов Великой Отечественной войны. Myslo подготовил специальный проект — «Лица Победы». Здесь вы можете узнать о тех, кто ковал Великую Победу. Истории о своих дедах и прадедах рассказывают наши читатели. Присоединяйтесь!

А еще у нас есть проект «Дневники войны», в котором мы публикуем истории, описанные в солдатских письмах. Если в вашем семейном архиве сохранились такие уникальные письма, фотографии, дневники родных, присылайте их нам на почту news@myslo.ru или приносите по адресу: Тула, пр. Ленина, 116, редакция «Слободы». Тел. 57-07-07, доб. 234. Все письма и фото будут вам обязательно возвращены.
 
Напомним, что в этом году 9 Мая в Тульской области шествие «Бессмертный полк» не состоится, поэтому приглашаем туляков поучаствовать в наших виртуальных спецпроектах. Пусть все узнают о вашем герое!
 
КАК НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ О СВОЕМ ГЕРОЕ

Для этих целей существует несколько специализированных ресурсов. Вам нужно знать как минимум фамилию и имя воевавшего.

Посетите сайты:

Также можно составить письменный запрос в архив, например, в Центральный архив Минобороны РФ (ЦАМО) или Центральный военно-морской архив Минобороны РФ (ЦВМА).

 

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