Спецпроект Myslo «Лица Победы»: Расскажи о своих героях!

9 Мая — особенный день для ветеранов Великой Отечественной войны. Myslo подготовил специальный проект — «Лица Победы». Здесь вы можете узнать о тех, кто ковал Великую Победу. Истории о своих дедах и прадедах рассказывают наши читатели. Присоединяйтесь!

КАК НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ О СВОЕМ ГЕРОЕ

Для этих целей существует несколько специализированных ресурсов. Вам нужно знать как минимум фамилию и имя воевавшего.

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