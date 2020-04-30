Фото Светланы Тульской
На деревянного лося в Рождественском туляки надели маску
Неравнодушные граждане «обезопасили» скульптуру сохатого от коронавируса.
Фотографию лося в маске туляки выложили в нашем фотоконкурсе «Тула в масках» на портале Myslo.
К деревянному лосу туляки давно неравнодушны. То рога ему обломают, то шарф «Арсенала» наденут. Теперь вот маска. Волнуются за него!
Кстати, в нашем фотоконкурсе «Тула в масках» вы тоже можете принять участие. Ждем!
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