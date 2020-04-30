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На деревянного лося в Рождественском туляки надели маску
Фото Светланы Тульской

На деревянного лося в Рождественском туляки надели маску

Неравнодушные граждане «обезопасили» скульптуру сохатого от коронавируса.

Фотографию лося в маске туляки выложили в нашем фотоконкурсе «Тула в масках» на портале Myslo.

К деревянному лосу туляки давно неравнодушны. То рога ему обломают, то шарф «Арсенала» наденут. Теперь вот маска. Волнуются за него!

Кстати, в нашем фотоконкурсе «Тула в масках» вы тоже можете принять участие. Ждем!

Сюжет: Коронавирус
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