На деревянного лося в Рождественском туляки надели маску

Фото Светланы Тульской

Фотографию лося в маске туляки выложили в нашем фотоконкурсе «Тула в масках» на портале Myslo.

К деревянному лосу туляки давно неравнодушны. То рога ему обломают, то шарф «Арсенала» наденут. Теперь вот маска. Волнуются за него!

Кстати, в нашем фотоконкурсе «Тула в масках» вы тоже можете принять участие. Ждем!