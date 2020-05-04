Названы самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 4 мая
Больше всего инфицированных в Туле и Новомосковске.
Правительство Тульской области опубликовало карту распространения коронавируса в регионе. Напомним, за сутки у нас 75 новых случаев заражения COVID-19. Она подтверждена у жителей Тулы, Алексинского, Белевского, Богородицкого, Веневского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Одоевского, Плавского, Узловского, Чернского и Щекинского районов.
На данный момент самые зараженные города Тульской области — Тула (458 случаев), Новомосковск (76 случаев), Щекино (57 случаев).
Детализация по населенным пунктам:
сегодня, в 14:57, 22 250 2
сегодня, в 11:44, 63 4149 -7
сегодня, в 11:24, 43 3290 -1
сегодня, в 10:53, 113 11703 -3
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