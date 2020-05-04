новости
новости
Регистрация
Названы самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 4 мая

Названы самые зараженные коронавирусом города Тульской области: карта на 4 мая

Больше всего инфицированных в Туле и Новомосковске.

Правительство Тульской области опубликовало карту распространения коронавируса в регионе. Напомним, за сутки у нас 75 новых случаев заражения COVID-19. Она подтверждена у жителей Тулы, Алексинского, Белевского, Богородицкого, Веневского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Одоевского, Плавского, Узловского, Чернского и Щекинского районов.

На данный момент самые зараженные города Тульской области — Тула (458 случаев), Новомосковск (76 случаев), Щекино (57 случаев).

Детализация по населенным пунктам:

Сюжет: Коронавирус
В России появился информационный сервис о федеральных мерах поддержки граждан и бизнеса
Жизнь Тулы и области
В России появился информационный сервис о федеральных мерах поддержки граждан и бизнеса
сегодня, в 14:57, 22 250 2
Ученые вновь сдвинули дату окончания эпидемии в России. И это уже не начало августа
Мир
Ученые вновь сдвинули дату окончания эпидемии в России. И это уже не начало августа
сегодня, в 11:44, 63 4149 -7
В Туле немного повысился индекс самоизоляции
Жизнь Тулы и области
В Туле немного повысился индекс самоизоляции
сегодня, в 11:24, 43 3290 -1
В Тульской области за сутки 75 новых случаев заражения коронавирусом
Жизнь Тулы и области
В Тульской области за сутки 75 новых случаев заражения коронавирусом
сегодня, в 10:53, 113 11703 -3
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:23 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
коронавирусвспышка коронавирусакарта распространения коронавируса

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Черни преступник наследил в обворованном кафе
В Черни преступник наследил в обворованном кафе
Рисунки на окнах, фонарики Победы и агитбригады во дворах: туляки встретят 9 Мая онлайн
Рисунки на окнах, фонарики Победы и агитбригады во дворах: туляки встретят 9 Мая онлайн
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.