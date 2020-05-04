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Рисунки на окнах, фонарики Победы и агитбригады во дворах: туляки встретят 9 Мая онлайн

Рисунки на окнах, фонарики Победы и агитбригады во дворах: туляки встретят 9 Мая онлайн

О том, как пройдет празднование 75-летия Победы, рассказали на брифинге в правительстве Тульской области.

По словам министра культуры Татьяны Рыбкиной, для туляков будет организован большой праздничный концерт, в котором примут участие не только региональные артисты, но и всероссийские звезды, например пианист Денис Мацуев и хор Турецкого. Правда, концерт пройдет не живьем на площади Ленина, как всем хотелось бы, а виртуально. Его трансляция будет организована 6 мая на канале «Россия 1».

Для создания праздничного настроения во дворы к тулякам, находящимся на самоизоляции, приедут агитбригады артистов. Они будут исполнять песни военных лет, читать стихи, танцевать. Запланированы выступления оркестров Росгвардии и УМВД. А во дворах домов, где живут ветераны войны, пройдут мини-парады сотрудников Росгвардии и полиции. Эта акция называет «Фейерверк Победы» и пройдет в 472-х тульских дворах.

– Несмотря на строгие ограничения в связи с распространением коронавируса, не возбраняется выйти на балкон или открыть окно, подпевать артистам агитбригад, аплодировать им, — говорит Татьяна Рыбкина.

 

Министр анонсировала полную программу онлайн-мероприятий ко Дню Победы на сайте «Живи и помни», где публикуются новости о подготовке и празднованию 75-летия Победы. На этом ресурсе можно разместить свои семейные фото, связанные с военной эпохой.

– Так мы создаем книгу памяти туляков – ветеранов Великой Отечественной войны. На сайте проекта «Живи и помни» уже размещено 81 видео о войне, информация о 380 героях и полных кавалерах орденов Славы, — говорит Татьяна Рыбкина.

Министр предлагает также записывать видеообращения ветеранов к потомкам, их праздничные тосты и просто воспоминания. И размещать на сайте «Живи и помни». Эта акция называется «Поздравь народ с Победой» и пройдет с 7 по 9 мая. Для участия в ней необходимо выложить видеозапись в социальных сетях с хештегами #Поздравь_Народ_с_Победой и #нашапобеда71.

По словам министра, в регионе будет много различных «виртуальных активностей». Например, будут транслировать фильмы военной поры из фондов Мосфильма, который открыл их специально ко Дню Победы. Онлайн-акция называется «Кино Великой Победы». Обсудить военное кино можно будет в группе ретрокинотеатра «Майский» соцсети «ВКонтакте».

В соцсетях и на сайте «Живи и помни» известные туляки размещают видео, где читают стихи о войне.

В регионе проходит акция «Гори, огонь Победы!». Суть ее — благоустройство и приведение в порядок мемориалов и мест захоронений.

Пройдет в Тульской области и традиционная акция «Синий платочек», правда, тоже в онлайн-формате. Все желающие могут записать на видео танец или исполнение одноименной песни и выложить на сайте «Живи и помни» с хештегом #СинийПлаточек, #нашапобеда71.

А с 5 мая в соцсетях можно записаться на видеоуроки танца Рио-Рита. Этот танец стал символом предвоенной эпохи. 8 и 9 мая можно стать участником федерального проекта «Рио-Рита — радость Победы», выложив собственное видео с хештегами #РиоРитаРадостьПобеды и #нашапобеда71.

Министр молодежной политики Алексей Давлетшин рассказал о региональных инициативах ко Дню Победы.

Волонтеры и активные молодые люди пишут «письма Победы» — поздравления тем ветеранам, кто живет рядом с нами. Еще один формат — видеопоздравления, персональное поздравление ветеранам, живущих в вашем дворе или в вашем доме. Такое поздравление также можно разместить на сайте «Живи и помни».

– Молодежь поет песни военных лет и размещает ролики в соцсетях. Для детей мы предлагаем нарисовать портрет ветерана и размещать эти рисунки в соцсетях, — говорит Алексей Давлетшин.

Еще одна новая акция для детей — «Окна Победы». Детям предлагают нарисовать праздничную атрибутику и разместить ее на окнах квартир. По словам министра, в управляющих компаниях и администрациях районов есть готовые трафареты для этого.

Федеральная акция «Георгиевская ленточка» в этом году также пройдет в новом формате. Ленточки можно получить в аптеке, на почте, в супермаркетах. Их раздают волонтеры и соцработники, доставляющие продукты в квартиры туляков, находящихся на самоизоляции.

– «Бессмертный полк» остается в этом году дома, – рассказала Елена Гребнева, региональный координатор проекта в Тульской области, депутат Тульской облдумы. —  Предлагаем 9 Мая в 11.00 каждому жителю подойти к окну с портретом своего родственника-ветерана и спеть песню «День Победы», которой этом году исполнится 45 лет.

По словам Елены Гребневой, песня будет звучать по всем радиостанциям. Акцию поддержит автоклуб «Автозвук» — через громкоговорители песню будут транслировать во дворах тульских домов.

А в 22.00 9 Мая тулякам предлагают подойти к окнам и включить «Фонарики Победы».

 

 

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Автор: Татьяна Алексеева
сегодня, в 12:22 0
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