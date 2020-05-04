В Тульской области за сутки 75 новых случаев заражения коронавирусом

Фото из архива Myslo.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 75 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Алексинского, Белевского, Богородицкого, Веневского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Одоевского, Плавского, Узловского, Чернского и Щекинского районов.

Из них 14 человек работают в столичном регионе, пять человек контактировали с прибывшими оттуда, остальные заразились от заболевших ранее. Все своевременно изолированы.

Также сообщается, что 14 жителей Тулы, Алексина, Богородицка, Узловой, Щекино, Ясногорска, Дубенского и Куркинского районов выздоровели от COVID-19 и выписаны из стационаров.

За последние сутки в России подтвержден 10 581 новый случай коронавируса в 82 регионах. Из них 50,6% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 76 летальных исходов. Полностью выздоровели 1456 человек.

Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 145 268 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1356 летальных исходов, выздоровели 18 095 человек.