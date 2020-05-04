В Черни преступник наследил в обворованном кафе

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Ночью обокрали одно из чернских кафе. Предполагается, что преступник разбил окно, проник внутрь кафе и похитил оттуда продукты питания. Часть из них он намеревался съесть, а остальное — продать.

«Работая на месте происшествия, полицейские обнаружили различные следы, вероятно, оставленные похитителем. Эти сведения, а также проведенные оперативные мероприятия позволили предположить, что к краже может быть причастен 49-летний неработающий ранее судимый местный житель», — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Подозреваемый признался в содеянном. В отделе полиции «Чернский» проводится дальнейшая работа по выяснению обстоятельств случившегося.