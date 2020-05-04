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В Черни преступник наследил в обворованном кафе
Изображение Free-Photos с сайта Pixabay.

В Черни преступник наследил в обворованном кафе

Злоумышленник проник в заведение через разбитое окно.

Ночью обокрали одно из чернских кафе. Предполагается, что преступник разбил окно, проник внутрь кафе и похитил оттуда продукты питания. Часть из них он намеревался съесть, а остальное — продать.
 
«Работая на месте происшествия, полицейские обнаружили различные следы, вероятно, оставленные похитителем. Эти сведения, а также проведенные оперативные мероприятия позволили предположить, что к краже может быть причастен 49-летний неработающий ранее судимый местный житель», — сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
 
Подозреваемый признался в содеянном. В отделе полиции «Чернский» проводится дальнейшая работа по выяснению обстоятельств случившегося.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:51 +1
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